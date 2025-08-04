Uomini e Donne, il fischio d’inizio della nuova stagione. Chi va e chi resta.

Quando inizia Uomini e Donne, c’è la data. Le novità e gli addii

Si è da poco conclusa l’ennesima edizione, definibile, e pure a buona ragione, come trionfale di Temptation Island e già i telespettatori pensano a chi potranno vedere sul trono a Uomini e Donne. I rumors a riguardo si stanno ricorrendo con una velocità da record e sui Social c’è chi sogna nel ruolo di tronisti Sarah, ex fidanzata di Valerio, che oggi si frequenta con la bionda tentatrice Ary, e Rosario, ex di Lucia. Tuttavia il nome più accreditato, soprattutto nelle ultimissime ore. è quello del bellissimo tentatore Flavio.

Tra l’altro il ragazzo, modello e tentatore professionista, era stato scelto da tutte le fidanzate, ma la scelta definitiva era potuta essere stata pronunciata da Maria Concetta, che era stata la prima a poter dare un responso al riguardo. Fatto sta che poi nel villaggio lui ha legato con un’altra. Stiamo parlando dell’affascinane Denise, con la quale il feeling era più che evidente.

Altri ancora mormorano che potremmo trovare sul trono anche Nadia, la corteggiatrice non scelta di Gianmarco che optò per Cristina. Passando al Trono Over, ritroveremo la storica Gemma Galgani, alla ricerca continua del vero amore, nonché, con molta probabilità, Margherita Aiello, dopo la conclusione della sua storia con il cavaliere Denis.

Uomini e Donne, chi ci sarà sul trono

Non mancheranno i colpi di scena e si parla pure dell’opportunità di far vivere l’esperienza del trono pure a Gianni Sperti come, nel corso della scorsa stagione, è stata proposta alla collega Tina Cipollari che tuttavia, come i fan della prima ora del celebre dating show di Canale 5 di certo ricorderanno, è già stata sia tronista che corteggiatrice in passato, prima di diventare opinionista fissa del programma.

Probabile è anche la continuazione del trono della stessa che, a quanto pare, avrebbe rivisto Cosimo. Tuttavia maggiori informazioni a riguardo si potranno avere verso la fine del mese di agosto 2025, quando prenderanno ufficialmente il via le registrazioni della nuova e super attesa stagione. La data precisa l’ha rivelata su Instagram il sempre accorto Lorenzo Pugnaloni.

Il Fischio d’inizio della nuova stagione e molto altro ancora

Si tratterebbe di due giorni. Diciamo che, sebbene l’esperto di Gossip stia ancora sull’ipotesi perché non ha ancora la certezza al 100% a riguardo, si potrebbe ipotizzare che siano il 28 e il 29 agosto, per l’appunto, Agosto. La messa in onda invece avverrebbe quasi un mese dopo, ovvero il 22 Settembre.

Anche qui però bisognerebbe aspettare la conferma definitiva. Ciò che è certo però è che nel corso delle primissime puntate troveremo in studio Filippo Bisciglia con le coppie, divise o ancora unite, a seconda di come è andato il loro percorso all’interno del viaggio dei sentimenti, in studio. Attese anche le coppie del mitico Trono Over che si sono formate nel corso dell’ultima stagione fra cui troneggia quella composta dal cavaliere Giovanni Siciliano e dalla dama Francesca Cruciani la cui conoscenza procede a gonfie vele.