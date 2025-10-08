Quando inizia This Is Me: gli ospiti, le novità (e il trasloco di Michelle Hunziker)

Torna su Canale 5 This is Me, il programma speciale che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo su scala nazionale e dedicato ai talenti scoperti da Maria De Filippi nella scuola di Amici. La prima registrazione è già andata in scena negli studi e per questo sono state divulgate le prime anticipazioni su quello che accadrà in questa attesissima edizione, che partirà mercoledì 15 ottobre. Il format cambia veste e non sarà stavolta incentrato solo sul talent Mediaset, ma anche su veri e propri personaggi del mondo dello spettacolo che arriveranno in studio per raccontarsi.

Tutte le novità dell’edizione 2025

Da mercoledì 15 ottobre va in onda, in prima serata su Canale 5, la prima puntata del programma di Silvia Toffanin prodotto da Fascino. Il format è nato nel 2024 al fine di celebrare i talenti di Amici ma quest’anno, come anticipato da Davide Maggio, allarga i propri orizzonti e manda in onda tre puntate a tema. La prima sarà interamente dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, mentre le ultime due parleranno rispettivamente alle eccellenze della musica (tra cui Ornella Vanoni) e al mondo dello sport e a personalità di spicco come Alessandro Del Piero.

La prima registrazione è stata fatta il 6 ottobre, mentre la messa in onda è prevista per i giorni 15,22 e 29 ottobre sempre su Canale 5. Non mancheranno quindi tante sorprese e molti colpi di scena che andranno ad impreziosire un racconto pronto ad arrivare dritto nel cuore del pubblico. Cambio programmazione per Io Canto Family

L’inizio della nuova edizione di This is Me ha anche portato degli importanti cambiamenti nella programmazione televisiva del palinsesto Mediaset. A cambiare ancora una volta sera è infatti il talent show Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker e che vede la partecipazione dei capisquadra Sal Da Vinci, Ermal Meta, Giusy Ferreri e Serena Brancale. Il programma è partito in primis il martedì, per poi essere spostato al mercoledì dalla seconda puntata. Dalla prossima settimana lo show musicale approderà invece al giovedì per la messa in onda delle ultime due puntate, cioè la semifinale e la finale che saranno rispettivamente trasmesse il 16 e 23 ottobre.

A valutare le performance sono due icone della musica italiana, Patty Pravo e Noemi, che sono affiancate ogni settimana da un giudice speciale diverso. Nella finalissima sarà solo una coppia a vincere il premio di 50.000 euro, mentre le esibizioni sono accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.