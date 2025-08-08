Quando inizia Pomeriggio 5, la data di partenza, il nuovo conduttore e tutte le novità

La nuova versione di Pomeriggio 5 è prossima a debuttare: quando inizia, il nuovo conduttore, e tutte le novità del talk pomeridiano di Mediaset.

Durante l’evento di presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv, Pier Silvio Berlusconi ha confermato la messa in onda di diversi format, che si sono rivelati vincenti, ma anche rivelato alcune novità. L’evoluzione delle piattaforme del Biscione è in corso ed è cominciata con il debutto de La Ruota dell Fortuna nell’access prime time di Canale 5, scelta che si è rivelata vincente visto che Gerry Scotti ha ottenuto ascolti fino ad oggi positivi.

Coinvolto dai cambiamenti anche Pomeriggio 5 che nella nuova versione sarà guidato da Gianluigi Luzzi. A quanto pare il talk pomeridiano di Canale 5 fa parte del nuovo piano voluto e attuato dall’AD di Mediaset. Il pubblico affezionato al format, che va ormai in onda da diversi anni, vedrà un programma rivoluzionato e che punterà soprattutto sui contenuti. A quanto pare Pomeriggio 5 non avrà solo un nuovo conduttore, ma sarà diverso sotto molto aspetti.

Disposto nuovo studio e una grafica rinnovata, inoltre saranno trattati tutti i temi della cronaca; da quella nera, di cui Luzzi è esperto visto che d’anni è alla guida di Quarto Grado, a quella rosa: “Cronaca, attualità… dove c’è una notizia, noi andremo. Magari nel programma ci sarà meno ‘leggerezza’, intesa non come allegria, ma come temi che non aderiscono alla realtà”. Ha dichiarato Berlusconi alla stampa. Inoltre il giornalista non sarà affiancato da nessuno, sarà solo a dirigere il format e questo sicuramente renderà la striscia più conforme.

Pomeriggio 5 nuova versione, quando inizia

Salvo imprevisti Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda lunedì 1 settembre, alle ore 17:00, e sarà tutto rinnovato. Secondo alcuni rumors il format potrebbe anche cambiare nome, questo per dissociarsi dal contesto originario e dargli così un nuovo volto. Tuttavia per il momento Mediaset non ha rilasciato nessuna dichiarazioni in merito, anche se le indiscrezioni sono insistenti.

Nuzzi potrebbe rivelarsi il volto giusto per Pomeriggio 5, è un giornalista preparato e apprezzato dal pubblico. Il suo Quarto Grado riscuote sempre attenzione e ascolti rilevanti. Inoltre è un personaggio tv rassicurante e sicuramente non farà rimpiangere chi l’ha preceduto. Diversamente Myrta Merlino non lascerà Mediaset, la giornalista potrebbe approdare su Rete 4 con un nuovo talk.

Myrta Merlino, il futuro a Mediaset: ecco cosa farà

Dopo due anni di conduzione di Pomeriggio 5 Myrta Merlino, durante l’ultima puntata del talk, ha salutato il pubblico di Canale 5: “Quest’anno quasi 200 puntate insieme a voi e poi ci siete voi, il pubblico, siete la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete, voi che non ci mollate mai e quindi a voi devo il grazie più grande. Mi mancherete moltissimo, lo devo dire. State bene e non mollate mai.”

La giornalista non lascerà Mediaset, del resto Pier Silvio Berlusconi le ha più volte rivelato la sua stima e non poteva non affidarle un nuovo format. Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma a quanto pare la Merlino potrebbe debuttare in prime time con un nuovo format di informazione.