Quando inizia l’isola dei famosi: il cast, opinionisti, conduttrice Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi sta per tornare, su Canale 5, in una veste tutta nuova, con diversi cambiamenti, a partire dalla conduzione e dagli opinionisti. Cambierà anche l’inviato in Honduras.

Si tratta di un reality che, come ben sa chi lo segue da tempo, è composto da sfide avvincenti ed è una vera e propria avventura. Si soffre perché si mangia poco, e poi ci sono anche le interazioni con gli altri concorrenti, che costituiscono anch’esse una sfida emotiva, in particolare se non si va d’accordo.

I colpi di scena, peraltro, nel corso delle puntate, non mancano mai e certamente sarà così anche in questa nuova stagione del suddetto reality.

Quest’anno, dunque, ci saranno diversi cambiamenti, a partire dalla conduzione dello show. Al posto di Vladimir Luxuria, alla guida del programma ci sarà Veronica Gentili. Cambieranno anche gli opinionisti, che l’anno scorso erano Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Da quanto si apprende, questa nuova edizione vedrà solo un’opinionista, ruolo affidato a Simona Ventura, che peraltro, per otto edizioni è stata conduttrice del reality in questione.

E ancora, come detto, cambierà anche l’inviato della trasmissione, che l’anno scorso era Elenoire Casalegno. L’edizione 2025, invece, vedrà questo incarico affidato a Pierpaolo Pretelli, che è stato protagonista del Grande Fratello Vip, edizione in cui si classificò al secondo posto.

Isola dei Famosi: chi ci sarà nel cast del reality

Manca poco all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e attualmente il cast è ancora in lavorazione.

Non ci sarebbero ancora, infatti, conferme ufficiali, ma per lo più rumors, per cui ci sarà ancora da attendere. Tra i nomi che starebbero circolando, ci sono quelli delle ex partecipanti al GF Vip, in edizioni diverse, Antonella Mosetti e Delia Duran.

Altri rumors, invece, vorrebbero la presenza della tennista Camilla Giorgi, e della giornalista Maria Luisa Jacobelli. Tuttavia, come detto, si tratta solo di indiscrezioni, attualmente non confermate.

Nelle scorse settimane, qualcuno aveva vociferato della possibile partecipazione del ballerino Angelo Madonia e del calciatore Loris Karius, ma entrambi hanno dato smentita di queste voci.

A poche settimane dall’inizio del reality, dunque, il cast è ancora da definire, ma si prevede che sarà un’edizione coinvolgente e pronta a stupire, con tante novità. Per quanto concerne il probabile inizio della trasmissione, la data potrebbe essere mercoledì 7 maggio 2025, su Canale 5. Di certo, nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.