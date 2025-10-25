Quando inizia la Corrida sul Nove

La Corrida è tra i format di maggiore successo, ideato da Corrado che lo rese un programma di punta della rete di stato, oggi è stata riproposta da Nove, che lo ha affidato a Amadeus. L’ex direttore artistico di Sanremo ha ottenuto ampi consensi da parte del pubblico ed è riuscito ad entrare nel mood divertente del programma, ridandogli vitalità e anche un tocco di originalità. Lo share ha premiato La Corrida e per questo che la dirigenza di Discovery ha deciso di realizzare una seconda stagione, che è prossima al debutto.

La nuova edizione de La Corrida sarà sempre condotta d’Amadeus, sarà presente l’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, non mancherà il pubblico pronto a fischiare o applaudire il dilettante allo sbaraglio di turno. Insomma la mission del programma non subirà nessun cambiamento, tuttavia sono state fatte delle modifiche che daranno al format un quid in più, scelte che metteranno ancora di più in risalto le potenzialità del programma, che probabilmente si imporrà nel panorama televisivo contemporaneo.

La seconda stagione de La Corrida sarà in diretta, scelta questa finalizzata a rendere più reali l’esibizioni e riportarla all’origini, così come l’aveva pensata Corrado. Inoltre ogni settimana ci sarà un ospite speciale, un volto noto della tv, pronto a commentare in modo ironico i numeri dei vari concorrenti. Alla prima puntata presenzierà niente meno che Tina Cipollari, del resto grazie al rapporto confidenziale esistente tra Amadeus e Maria De Filippi, la conduttrice non poteva non approvare il debutto sulla Nove della sua opinionista doc.

La Corrida, debutto e finalissima

La prima puntata de La Corrida andrà in onda mercoledì 5 novembre 2025, sono programmate ben 8 puntate. Ogni settimana ci sarà un ospite speciale: prevista la presenza, oltre che di Tina Cipollari, anche di Marisa Laurito e Pierluigi Pardo. La finale dovrebbe andare in onda il 24 Dicembre 2025, ma è possibile che venga posticipata dopo le festività proprio per non ostacolare la programmazione legata al Natale. Per ora non ci sono notizie ufficialità in merito.

Come sempre alla fine di ogni puntata ci sarà un vincitore morale, che accederà di diritto alla finalissima dove potrà conquistare la vittoria conclusiva. Amadeus e Nove sono certi che le novità apportata saranno gradite dal pubblico che ritroverà lo spirito spontaneo e ironico che da sempre ha caratterizzato il format d’intrattenimento.

Amadeus: “Ho fatto La Corrida come volevo io”

Lo scorso anno Amadeus ha manifestato pubblicamente tutta la sua soddisfazione per il successo de La Corrida. In un’intervista ha infatti rivelato di essere molto felice per i risultati ottenuti, inoltre è riuscito a fare il programma esattamente come voleva lui, senza limiti e vincoli: “Ho fatto La Corrida come volevo io, più con l’amore che ragionandoci, con affetto per il programma e per chi lo ha creato. Sono andato dritto per la mia strada, lavorando come so fare. È un risultato importante per il Nove, sono felici.

Stiamo insieme da quattro mesi, c’è un lavoro lungo da fare” Ha poi aggiunto: “Sono molto contento, ci tenevo a fare una Corrida particolare e fedele: la seguivo alla radio, ho un’età, e poi in tv. Al pubblico è piaciuta”.