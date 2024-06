Il tennis Italiano non è mai stato così dolce. Jannik Sinner a soli 22 anni diventa il giocatore di tennis più forte al mondo e dal prossimo lunedì, 10 giugno, raggiungerà il primo posto nel ranking mondiale dell’ATP (Association of Tennis Professionals). Un primato raggiunto nella giornata di ieri, dopo il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros di Parigi, uno dei quattro tornei del grande Slam e fra i più importanti della stagione tennistica.

La vittoria di Sinner ai danni di Grigor Dimitrov dà all’altoatesino la possibilità di poter accedere alla semifinale del Roland Garros 2024, un match che lo vedrà scontrarsi per la nona volta contro Carlos Alcaraz.

Sinner-Alcaraz: il cammino al Roland Garros 2024

Il cammino di Sinner nella competizione francese (dopo il forfait forzato agli Internazionali di Roma per i problemi all’anca) si è fatto sempre più interessante. Il nuovo numero uno in questo torneo ha avuto la meglio su Christopher Eubanks, Richard Gasquet, Pavel Kotov, Corentin Moutet e Grigor Dimitrov.

Alcaraz ha battuto Wolf, de Jong, Korda , Auger-Aliassime e per ultimo il tennista greco Stefanos Tsitsipas.

Sia Alcaraz che Sinner hanno tentato il tutto per tutto cercando di accaparrarsi la vetta del ranking mondiale. In questo caso il loro match altro non è che uno scontro al vertice. Negli otto match disputati sino ad oggi, Alcaraz e Sinner sono in perfetta parità di vittorie: 4 a 4.

Quando gioca Sinner contro Alcaraz al Roland Garros 2024?

La semifinale tra Sinner e Alcaraz è prevista nel primo pomeriggio di venerdì 7 giugno sul Philippe Chatrier. L’orario è ancora in fase di definizione.

Dove guardare l’incontro Sinner-Alcaraz in tv e streaming

La diretta della semifinale del Roland Garros 2024 (così come gli altri match) sarà su Eurosport 1. Il canale è visibile su Sky al canale 210 oltre ovviamente alle piattaforme streaming. In primis Discovery+, su DAZN, Tim Vision, Sky Go e NOW.