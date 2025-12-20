Quando esce la terza stagione di “Tell Me Lies”: trama, cast e curiosità

Tra le serie più seguite di Disney+ Tell Me Lies ha avuto un eco mediatico rilevante: è un prodotto giovane, ben realizzato, con una narrazione che coinvolge, dove non mancano i colpi di scena e i momenti di tensioni. Storie che hanno come protagonisti giovani ragazzi alla loro esperienza al college e che si scontrano con una realtà non proprio scontata. Amori, passioni, tradimenti, ma anche intrighi e misteri sono gli ingredienti di questa serie che è prossima a debuttare con la terza stagione.

Tell me Lies 3 è molto atteso dai fan e a quanto pare anche questo terzo capitolo non deluderà. E se nell’ultime puntate Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) hanno superato i contrasti decidendo di darsi una nuova opportunità in tempo per il nuovo semestre, nella nuova stagione dovranno affrontare il loro fantasmi del passato, segreti che non hanno rivelato a nessuno e che potrebbero compromettere il loro vissuto quotidiano. Inoltre Lucy si troverà coinvolta in qualcosa di più grande di lei che farà fatica a gestire.

Così mentre alcuni scandali travolgono il campus, gli amici dei due protagonisti devono affrontare le conseguenze, a volte eccessivamente distruttive, delle loro azioni. Lucy sarà anche la destinataria di alcune minacce, e la sua vita sarà in pericolo. Insomma gli ingredienti per emozionarsi ci sono tutte e sicuramente la saga continuerà la sua ascesa nell’affermazione televisiva dove ha già trovato ampio spazio. Il suo successo infatti è internazionale: oltre agli Stati Uniti Tell Me Lies ha conquistato diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia.

“Tell Me Lies”, cast e debutto nuova stagione

La serie originale Hulu è prodotta da 20th Television che ha all’attivo diversi successi. Nel cast oltre a Grace Van Patten, Jackson White, ci sono anche Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder e Costa D’Angelo. La terza stagione di Tell Me Lies debutterà il 13 gennaio su Disney+: saranno prima disponibili due episodi e poi ne andrà in onda uno a settimana.

L’eco mediatico per la sua uscita è stato immediato, in molti non vedono l’ora di rivedere Lucy e Stephen insieme. Del resto il trailer ufficiale ha emozionato tutti: ha mostrato alcune novità del nuovo capitolo e diversi dettagli che lasciano adito a diversi interpretazioni. Quel che è certo è che l’emozioni non mancheranno. La serie è creata e prodotta da Meaghan Oppenheimer, che ha realizzato anche la sceneggiatura e il ruolo di showrunner.

Disney Plus, tutte le uscite del 2026

Oltre a Tell Me Lies Disney+ prevede diverse uscite a Gennaio 2026: tra queste A Thousand Blows, ma anche diversi prodotti legati all’universo Marvel come le seconde stagioni delle due serie Marvel Animation: Il Vostro Amichevole Spider-Man e X-Men ’97. E ancora Sir Ben Kingsley, composta da otto episodi in arrivo sulla piattaforma il 28 gennaio 2026 e Wonder Man, presentata dalle star Yahya Abdul-Mateen II e Sir Ben Kingsley. Entrambe al debutto assoluto.

Attesa invece per l’estate la serie di X-Men ’97. Disney+ si conferma una piattaforma di successo, in grado di offrire ai propri utenti diversi contenuti, tutti ben realizzati e coinvolgenti. Inoltre la programmazione del prossimo anno è ricca di novità allettanti e curiose.