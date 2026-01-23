Quando e dove vederla in TV la semifinale di Pallanuoto | Italia-Serbia: il Settebello sfida la corazzata padrona di casa

Questa sera alle 20.30 il Settebello scende in vasca nella semifinale degli Europei di pallanuoto 2026 contro la Serbia, una delle sfide storicamente più difficili e affascinanti della stagione azzurra.

Di fronte alla squadra guidata da Alessandro Campagna ci sarà una vera e propria corazzata: undici campioni olimpici di Parigi 2024, trascinati da fuoriclasse del calibro di Nikola Jakšić e Strahinja Rašović, davanti a oltre 15.000 spettatori pronti a spingere i padroni di casa verso la finale.

Pallanuoto, l’impresa contro la Croazia

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha già compiuto un’impresa: il 13-10 rifilato alla Croazia nei quarti ha permesso all’Italia di chiudere il girone F al secondo posto e di conquistare l’accesso alle semifinali, rimediando alla sconfitta contro la Grecia. Una vittoria arrivata grazie a una prestazione di carattere e qualità, che ha dimostrato come questo giovane Settebello possa competere con le migliori squadre d’Europa.

“Molti nostri giocatori hanno iniziato la preparazione con zero presenze in Nazionale – ha spiegato il CT Alessandro Campagna in conferenza stampa – la prima partita l’hanno giocata con l’Ungheria in amichevole il 22 dicembre scorso. Ora affronteremo la Serbia, tre volte campione olimpica, qui in casa loro davanti a non meno di 15mila persone. Credo quindi che questa sarà una grande opportunità di crescita e di giocare forse la partita più bella della loro vita.”

La Serbia, corazzata fenomenale

La Serbia di Uroš Stevanović è una delle favorite per il titolo continentale, che manca dal 2018. Dopo un inizio complicato con la sconfitta contro l’Olanda, i serbi hanno ritrovato il loro gioco migliore, battendo Spagna e Ungheria (entrambe già finaliste ai Mondiali) con prestazioni dominanti.

“Abbiamo disputato due partite fantastiche contro le finaliste dei mondiali, Spagna e Ungheria, e spero non solo di mantenere questo livello, ma di migliorarlo, soprattutto nella semifinale – ha dichiarato Stevanović – l’Italia sono una squadra giovane con grande motivazione e molto aggressiva. Domani non hanno nulla da perdere e sono sicuro che daranno il 200% per vincere per andare in finale.”

Il capitano Nikola Jakšić, 29 anni, tre ori olimpici, un mondiale e tre europei in bacheca, aggiunge: “Penso che la squadra sia pronta e che daremo il massimo, perché giochiamo contro una squadra fantastica come l’Italia e dobbiamo dare il 100% se vogliamo vincere.”

I punti di forza del Settebello

L’Italia di Campagna può contare su un mix perfetto tra esperienza e gioventù. Il capitano Marco Del Lungo guida un gruppo che ha mostrato disciplina, aggressività e mentalità vincente in ogni momento della competizione.

“Siamo un gruppo giovane, ci alleniamo insieme soltanto da un mese. Abbiamo iniziato la preparazione con Sandro Campagna il 14 dicembre con questo gruppo – ha spiegato Del Lungo – fin dal primo allenamento abbiamo voluto migliorare la mentalità dei giocatori, disciplina e intensità in ogni momento, facendo il 100% in ogni parte della gara e della sua preparazione.”

I giovani azzurri hanno dimostrato di avere ritmo, entusiasmo e una straordinaria capacità di giocare in contropiede. Contro la Serbia servirà tutto questo e anche qualcosa in più: la freddezza nei momenti chiave e la capacità di reggere la pressione di una bolgia come la Belgrade Arena.

Il pronostico e le speranze azzurre

Sulla carta il pronostico pende dalla parte della Serbia e non solo per un fattore campo, ma il Settebello non ha nulla da perdere e può entrare in acqua senza pressioni. Una vittoria varrebbe la finale di domenica sera per l’oro europeo, mentre una sconfitta significherebbe giocarsi il bronzo, medaglia già conquistata nel 2024 a Zagabria.

“Per noi è una grande occasione per attestarci a questo livello – ha sottolineato Campagna – siamo una squadra giovane ma anche un mix, perché abbiamo anche alcuni giocatori esperti. I giovani hanno entusiasmo, ritmo e una grande capacità di andare in contropiede. Penso che possiamo mostrare una buona pallanuoto.”

L’ammirazione del CT azzurro per gli avversari è evidente: “Loro sono fantastici sotto molti aspetti dello sport, soprattutto per questa mentalità. Specialmente quando tutti pensano che siano in difficoltà, loro crescono e riescono a rendere in maniera straordinaria.”

Tatticamente

Contro la Serbia servirà una gara perfetta in difesa, dove Marco Del Lungo dovrà essere monumentale tra i pali, e massima efficacia in attacco, sfruttando ogni minima disattenzione della difesa serba. Il contropiede, arma letale degli azzurri in questo torneo, potrebbe essere decisivo per spezzare il ritmo dei padroni di casa e portare a casa una vittoria che sarebbe storica.

L’atmosfera della Belgrade Arena, con oltre 15.000 serbi pronti a sostenere la propria nazionale, sarà un fattore da gestire con intelligenza. Ma come ha dimostrato la vittoria contro la Croazia, questo Settebello sa trasformare la pressione in energia positiva.

Dove vedere Italia-Serbia di pallanuoto in TV

Italia-Serbia sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD a partire dalle 20.30. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e su Eurovisionsport.com (visione gratuita previa registrazione).

In caso di vittoria, domenica sera gli azzurri tornerebbero in vasca per la finalissima contro la vincente di Grecia-Ungheria (in programma oggi alle 17.00). In caso di sconfitta, appuntamento sempre domenica per la finale bronzo contro la squadra perdente della prima semifinale.

Il percorso del Settebello

L’Italia è arrivata in semifinale con questi risultati.

Italia-Turchia 19-8

Italia-Slovacchia 17-12

Italia-Romania 20-6

Italia-Georgia 16-14

Italia-Grecia 13-15

Italia-Croazia 13-10