Quando andranno in onda le nuove puntate de I Cesaroni: trama e cast

Sei stagioni e 142 episodi: I Cesaroni hanno rappresentato per anni uno dei prodotti di punta del palinsesto Mediaset. Nel cast figuravano punti di riferimento del panorama televisivo tra cui Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, ma anche giovani leve che sono poi diventate figure di spicco come Alessandra Mastronardi. La storica produzione è ora tornata sul set per dare vita a una nuovissima stagione, ma ha anche dovuto affrontare di recente un terribile lutto. Antonello Fassari – che nella serie interpretava il personaggio di Cesare Cesaroni – è venuto a mancare all’età di 72 anni, e per questo le nuove puntate saranno proprio dedicate a lui.

Le riprese sono iniziate a Roma nel mese di marzo, e il regista – che è stavolta lo stesso Claudio Amendola – ha parlato di questa grande mancanza commentando: “Sono ateo, ma la prima volta che sono rientrato nella bottiglieria ho sentito che era là con me. Sul ciak c’è scritto ‘Ciao Antonello‘”.

La trama e il cast de I Cesaroni – Il Ritorno

Le prime anticipazioni dicono che ci saranno due grandi sfide alla Garbatella: salvare la bottigliera che rischia di chiudere e finire all’asta, ma anche dare la possibilità a Giulio di ritrovare sé stesso. In queste nuove puntate si assisterà inoltre al ritorno di Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e Marco (Matteo Branciamore). Quest’ultimo convive con la nuova compagna Virginia e il piccolo Adriano, mentre dalla Grande Mela arriverà Marta, la figlia di Marco ed Eva. La trama avrà un salto temporale di dieci anni, e in bottiglieria ci sarà anche Walter Masetti (Ludovico Fremont), Augusto Cesaroni (Maurizio Mattioli) e Stefania (Elda Alvigini), l’amica storica di Lucia (Elena Sofia Ricci), che sarà però assente in questa nuova stagione.

I fan potranno inoltre conoscere la new entry Carlo (Ricky Memphis), papà di Virginia, e Livia che sarà un elemento centrale nella storia. A completare il cast saranno inoltre Andrea Arru nel ruolo di Olmo, un ragazzo neuro-divergente, e Chiara Mastalli che interpreta sua madre Ines, con cui Mimmo avrà una relazione molto complicata. Tra l’altro, è stata anche annunciata la presenza di Melissa Monti, fidanzata di Christian Totti, oltre che Fabio Rovazzi nei panni di sé stesso e Ludovica Longhini, che ha preso parte alla serie Rai Gulp Marta & Eva, e Simone Faucci.

Quando va in onda la sesta stagione de I Cesaroni

La nuova e attesissima stagione de I Cesaroni – diretta da Claudio Amendola – sarà composta da 12 episodi per 6 prime serate. La messa in onda è prevista per i primi mesi del 2026.