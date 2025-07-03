Quando andrà in onda l’ultima puntata di Pomerriggio5 News. Alessandra Viero e la decisione Mediaset

Lo scorso 9 Giugno Alessandra Viero è approdata alla guida di Pomeriggio 5 News, un incarico che pone in primo piano la giornalista già impegnata in altre testate d’informazione di Rete 4. Il talk di video news ha trattato temi di attualità e costume e di cronaca con un tono diverso rispetto a quanto fatto da Myrta Merlino durante la stagione tv. Oggi si parla di chiusura del talk pomeridiano, chiusura che è già stata stabilita dai vertici di rete e che comporta ulteriori cambiamenti al palinsesto estivo di Canale 5.

Approfondimenti, inchieste, interviste e ospiti in studio hanno dato vita ad un programma quotidiano ricco di contenuti, più di tipo giornalistico e meno talk. Caratteristiche che da qualche anno Pier Silvio Berlusconi desidera dare a diversi format. La Viero è stata una bravissima padrona di casa, si è mostrata professionale e preparata e in grado di affrontare e discutere in modo composto ogni argomento. Ora anche la giornalista andrà in vacanza, ma quanto pare la chiusura era prevista e non decisa in seguito alla valutazione dei dati share.

Secondo alcuni rumors la Viero non avrebbe fatto salire l’Auditel di Pomeriggio 5 news e avrebbe anche faticato a mantenere degli ascolti soddisfacenti, per questo c’è chi ha insinuato che la dirigenza di rete avrebbe disposto la chiusura anticipata. A quanto pare la notizia non ha nessun credito e Mediaset avrebbe elogiato la Viero per il suo lavoro attento e da vera professionista: “Mediaset esprime soddisfazione per i risultati editoriali finora raggiunti nel mese di messa in onda, per il lavoro svolto dalla redazione e grazie alla conduzione puntuale e autorevole di Alessandra Viero”, così ha scritto in una nota stampa la dirigenza di rete.

Alessandra Viero lascia Pomeriggio 5 News: ecco quando chiude il format

L’ultima puntata di Pomeriggio 5 News andrà in onda l’11 Luglio, il contenitore dell’informazione di Video News per il momento non avrà un seguito e a settembre il suo posto sarà ripreso dalla versione ordinaria di Pomeriggio 5. Viero si è detta soddisfatta del lavoro fatto, ed consapevole di aver dato al format una certa qualità. Ora Mediaset rivoluzionerà il palinsesto estivo tenendo conto anche del poco pubblico presente davanti alla tv durante la stagione calda.

Viero si è messa a disposizione dell’azienda, ha accettata l’offerta di condurre Pomeriggio 5 news dove ha dimostrato la sua preparazione e di essere all’altezza di guidare un programma tutto suo e il pubblico ha apprezzato in modi di fare diretti, trasparenti e fluidi della giornalista che è già nota per il suo lavoro in altre testate della rete.

Da Studio Aperto a Pomeriggio 5: l’ascesa di Alessandra Viero

La conduzione di Pomeriggio 5 Estate è stata per Alessandra Viero una promozione, un offerta che non poteva non cogliere al volo. La giornalista nota per la co- conduzione di Quarto Grado, in passato ha lavorato in diverse redazioni tra cui Studio Aperto, Controcorrente e Segreti e Delitti.

E’ laureata in Giurisprudenza e in seguito ha intrapreso gli studi di giornalismo: nel 2006 si è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti. Poi è entrata nel gruppo Mediaset dove ha saputo imporsi e farsi notare. Ora il suo nome è tra i più accreditati dell’informazione del Biscione e sicuramente avrà altre possibilità di crescita.