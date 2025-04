Quando andrà in onda l’ultima puntata di Domenica In: i saluti di Mara Venier

Cambiamenti in vista per il palinsesto Rai. Questa volta interessano la “signora della domenica” per eccellenza: Mara Venier, con il suo talk del pomeriggio festivo. Nelle ultime stagioni lo show si è sempre chiuso a inizio giugno. Quest’anno Viale Mazzini ha deciso di posticipare di un mese la chiusura del daytime della Rai: nelle intenzioni iniziali le principali trasmissioni quotidiane della tv statale avrebbero dovuto chiudere i battenti entro la fine di maggio.

La dirigenza Rai ha deciso invece di allungare fino a venerdì 27 giugno la durata della stagione in corso. Insomma: c’è ancora tempo per la pausa estiva e l’arrivederci a settembre, almeno per quel che riguarda la fascia del daytime Rai. Per logica conseguenza si spinge più in là anche la programmazione dei palinsesti estivi, ridotta ai due mesi di luglio e agosto.

La decisione dei vertici Rai però non coinvolge uno dei programmi più iconici del daytime: Domenica In. Stando a quanto riferito da Davide Maggio il programma condotto da Mara Venier non seguirà il destino degli altri programmi delle reti Rai. Ecco quando andrà in onda l’ultimo appuntamento con il contenitore domenicale di Rai 1.

Domenica In, quando andrà in onda l’ultima puntata dello show domenicale

Se il daytime Rai allunga, Domenica In accorcia. Tre puntate in meno per la trasmissione di Mara Venier. L’indiscrezione è stata diffusa dal sito di news Davide Maggio. A quanto pare dunque il programma domenicale dovrebbe salutare in anticipo il pubblico. La stagione per Domenica In si chiuderà l’11 maggio. Non sarà l’unica fine delle trasmissioni prevista a maggio per la rete ammiraglia.

Il prossimo mese – giovedì 8 maggio per la precisione – si fermerà anche Che Dio ci aiuti 8, la fiction con Francesca Chillemi in onda nel serale del giovedì. Il 2 maggio si arresta anche un altro pezzo da novanta di Rai fiction come Il Paradiso delle Signore. La nona stagione della soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi si congeda dopo un’altra edizione di successo. Appuntamento a metà settembre per la prossima stagione.

La settimana successiva – domenica 11 maggio – calerà il sipario anche su Domenica In. Uno stop anticipato, netta inversione di tendenza rispetto al recentissimo passato. Nelle ultime stagioni lo show domenicale si era sempre concluso ai primi di giugno. La prematura chiusura del programma darà modo alla conduttrice veneta di staccare la spina al termine di una stagione televisiva molto impegnativa, che l’ha vista prendere parte anche al talent di Carlo Conti – Ne vedremo delle belle – in qualità di giurata.

Stando a quanto dichiarato lo scorso anno a Tg1 Mattina Estate dalla diretta interessata, la stagione in corso dovrebbe essere l’ultima che la vede alla guida di Domenica In. Mara Venier, 74 anni, ha condotto il programma per sedici edizioni totali (e ininterrottamente dal 2018). «Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così», aveva dichiarato in quella circostanza .

In attesa di capire se quella che si avvia verso il gran finale sarà davvero l’ultima stagione di Mara Venier al timone di Domenica In, già si parla di una possibile successione. In lizza per la sostituzione, secondo le voci, ci sarebbe un’altra storica signora della domenica televisiva: Barbara D’Urso. L’ex volto Mediaset potrebbe guidare la nuova edizione del programma in partenza a settembre.