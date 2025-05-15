Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Tempo Che fa

Domenica 11 maggio Fabio Fazio ha salutato il pubblico in studio e gli spettatori ricordando implicitamente che il prossimo sarà l’ultimo appuntamento con Che Tempo Che Fa («Benvenuti alla penultima puntata di Che Tempo Che Fa»). Poi spazio alla prima parte del programma, con discussioni su politica, scienza e attualità, e alla performance di Marco Mengoni.

Ad arricchire la trasmissione hanno pensato poi le interviste al comico Enrico Brignano con la moglie Flora Canto e a Luca Argentero, il celebre “Doc” del medical drama più famoso della tv. A completare il tutto la letterina di Luciana Littizzetto e l’esilarante “Tavolo” con i suoi ospiti in chiusura. Il penultimo capitolo di Che Tempo Che Fa sul Nove ha totalizzato il 10,3% di share con (1 milione e 865 mila spettatori). Ma quando andrà in onda la puntata conclusiva del talk show condotto da Fabio Fazio?

Che Tempo Che Fa, quando andrà in onda l’ultima puntata del programma di Fabio Fazio

L’appuntamento con l’ultima messa in onda stagionale di Che Tempo Che Fa è fissato alla prossima domenica sera: il 18 maggio 2025. Una serata che si preannuncia piuttosto affollata. Oltre al varietà di Fazio sul Nove si concluderà infatti anche Amici 24. Per il talent di Maria De Filippi è arrivato il momento della finale (slittata a domenica per evitare sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest).

Domenica 18 maggio Che Tempo Che Fa chiuderà la stagione. Soprattutto irromperà la serie A. Anche il massimo campionato di calcio nostrano si avvia verso le battute finali. La 37° e penultima giornata vedrà le partite iniziare tutte alle 20:45 (con l’eccezione di Genoa-Atalanta). La Lega Calcio ha ufficializzato la decisione per via di un campionato mai così in bilico come quest’anno quanto ai verdetti finali, dove tutto è ancora in forse (Scudetto, volata Champions e coppe, corsa salvezza).

La prossima domenica sera perciò la Serie A vivrà uno dei suoi momenti più intensi – e forse decisivo, con DAZN che alla luce dei precedenti “teme” di andare di nuovo in tilt a causa dei troppi accessi. La finale del serale di Amici 24 (che “costringe” Lo Show dei Record a cedere di nuovo la serata) finisce così in una serata dove anche Che Tempo Che Fa darà appuntamento ai suoi spettatori alla prossima stagione televisiva sul Nove.

In questo scenario vicino alla saturazione, la Rai rinuncia a mandare in onda le repliche di Lolita Lobosco, che pure hanno raggiunto un ottimo risultato la scorsa domenica attestandosi su un lusinghiero 20% di share. La fiction con Luisa Ranieri nei panni dell’affascinante vicequestore di Bari lascerà spazio a Bruno Vespa e allo speciale di Porta a Porta dedicato all’intronizzazione di papa Leone XIV. Sarà un’occasione per approfondire questo momento di grande solennità per la Chiesa Cattolica.