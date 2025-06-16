Quando andrà in onda l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi: chiude i battenti

L’Isola dei Famosi chiude prima? L’indiscrezioni che circolano in rete parlano di una possibile finale anticipata rispetto a quella programmata, una finale che potrebbe decretare un nuovo insuccesso del reality dei naufraghi. Nonostante i bassi ascolti dello scorso anno la dirigenza Mediaset non ha rinunciato a L’Isola dei Famosi e ha puntato su alcune novità per animare l’interesse del pubblico. Scelte che avrebbero dovuto dare al format quel quid in più e che ad oggi si sono rivelate inadatte.

Dalla neo conduttrice Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura in veste di opinionista e volto molto famigliare a L’Isola dei famosi, alla selezione di naufraghi che un vissuto particolare alle spalle, il reality sarebbe dovuto partire in pole position e invece gli ascolti hanno deluso le aspettative. Ad un mese dall’inizio del format sono stati diversi gli abbandoni e i nuovi arrivi, non sono mancate le liti, i contrasti e i confronti in diretta. Neanche la spigliatezza dell’inviato Pierpaolo Petrelli ha ottenuto la meritata attenzione del pubblico.

Inoltre lo share è calato puntata dopo puntata, anche se va tenuto contro della controprogrammazione che non ha giovato allo share. L’ultimo appuntamento del reality ha registrato appena il 13%, con un milione e 728mila spettatori: una dato decisamente preoccupante per Mediaset che ha puntato molto sull‘Isola. La dirigenza di rete oggi è corsa ai ripari e ha preso dei provvedimenti inevitabili, certa di poter scuotere il format e ottenere qualche punto in più di share. Ecco cos’ha deciso Mediaset.

Isola dei Famosi 2025: tutti i provvedimenti di Mediaset

Secondo gli ultimi rumors la programmazione de L’Isola dei famosi 2025 è stata spostata: andrà in onda il Lunedì. Serata in cui è solitamente presente davanti alla tv un numero maggiore di pubblico. Una decisione che dovrebbe facilitare una risalita dell’Auditel. Ma non è l’unico provvedimento preso.

Il reality avrà anche un doppio appuntamento settimanale. Andrà in onda anche il mercoledì sera. In tal modo i fans potranno sentirsi maggiormente coinvolti nelle dinamiche dell’Isola. Del resto la continuità nei reality è un fattore determinante per affezionarsi ai vari concorrenti e seguire il loro percorso. Assistere al vissuto quotidiano dei naufraghi permette di rendere la loro esperienza più viva e reale anche per i telespettatori.

La finale del L’Isola dei Famosi: quando va in onda

Vista la situazione non positiva legata agli ascolti la finale de L’Isola dei famosi potrebbe essere anticipata rispetto alla data fissata. I rumors in rete parlano di un prossimo intervento tempestivo di Piersilvio Berlusconi. La finale è in programma per mercoledì 2 luglio è stata anticipata al 30 Giugno 2025.

Il cambio programmazione e il doppio appuntamento condurranno il reality alla finale. La dirigenza del Biscione è certa che la decisione presa porterà risultati soddisfacenti all’Auditel.