Quando andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: finalisti e montepremi

L’attesa sta per finire e la porta rossa più famosa d’Italia si appresta a chiudersi per l’ultima volta in questa stagione. Dopo mesi di convivenza forzata, alleanze strategiche e scontri accesi che hanno infiammato i social, il Grande Fratello Vip 2026 si avvia verso il suo atto conclusivo.

Sotto la guida di Ilary Blasi, affiancata dalle analisi pungenti di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il reality ha saputo mantenere alta la tensione, trasformando ogni serata in un evento mediatico capace di dominare lo share.

La data da segnare sul calendario è quella di martedì 19 maggio 2026. Sarà in questa prima serata di Canale 5 che il pubblico scoprirà il nome del vincitore, al termine di una maratona televisiva che promette di alternare momenti di grande commozione a confronti definitivi tra i protagonisti rimasti in gioco.

Montepremi e finalisti: la casa più spiata di Italia sta per chiudere

Il quadro dei finalisti ha iniziato a comporsi con i primi verdetti ufficiali, delineando una sfida che sembra giocarsi su personalità forti e contrastanti. La prima a garantirsi un posto nell’ultima puntata è stata Antonella Elia, colonna portante delle dinamiche della Casa, seguita a stretto giro da Alessandra Mussolini, che ha ottenuto il pass grazie a un consenso popolare schiacciante durante le ultime nomination.

Resta ora da capire chi, tra nomi del calibro di Adriana Volpe, Marco Berry e Francesca Manzini, riuscirà a superare gli ultimi ostacoli del televoto per unirsi alla rosa dei papabili vincitori.

Oltre al prestigio della vittoria, il traguardo finale porta con sé un riconoscimento economico significativo. Il montepremi in palio è di 100.000 euro, una cifra che riflette lo spirito solidale che da anni caratterizza il format. Metà della somma verrà infatti incassata dal trionfatore, mentre i restanti 50.000 euro saranno devoluti a un’associazione benefica scelta dal vincitore stesso, trasformando il trionfo personale in un gesto di impegno sociale.