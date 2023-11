Dal 15 al 21 novembre 2023, tornano le qualificazioni per gli Europei 2024 di calcio, con le ultime due giornate, la nona e la decima.

L’Italia di Luciano Spalletti si giocherà il tutto per tutto contro Macedonia del Nord e Ucraina, nella speranza di qualificarsi subito all’europeo che si terrà in Germania l’anno prossimo e poter difendere, quindi, il titolo conquistato nel 2021.

Per quanto riguarda le altre nazionali, invece, vi proponiamo la programmazione completa, con le partite visibili in chiaro sul canale 20 di Mediaset e Cielo, le amichevoli, i recuperi, le repliche dell’Italia e i Diretta Gol che andranno in onda sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Qualificazioni Europei 2024: Cielo

Per quanto riguarda le partite in onda in chiaro su Cielo, i match disponibili saranno Lettonia-Croazia e Belgio-Azerbaijan.

Lettonia-Croazia, partita valevole per il Gruppo D, andrà in onda sabato 18 novembre, a partire dalle ore 18.

Belgio-Azerbaijan, partita valevole per il Gruppo F, invece, andrà in onda domenica 19 novembre, a partire dalle ore 18.

Qualificazioni Europei 2024: canale 20

Il canale 20 proporrà, in esclusiva in chiaro, due partite: Olanda-Irlanda e Grecia-Francia.

Olanda-Irlanda, partita valevole per il Gruppo B, andrà in onda sabato 18 novembre, a partire dalle ore 20:45.

Grecia-Francia, invece, partita sempre valevole per il Gruppo B, andrà in onda martedì 21 novembre, a partire dalle ore 20:45.

Le partite saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Qualificazioni Europei 2024: dove vederle su Sky Sport

Di seguito, trovate la programmazione completa delle partite che andranno in onda su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli studi pre e post-partita, Studio European Qualifiers, saranno condotti da Sara Benci e Leo Di Bello, con la partecipazione di Luca Marchetti, Stefano De Grandis, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Gianfranco Teotino e Marco Nosotti.

Mercoledì 15 novembre

ore 20.45



Israele-Svizzera (recupero)

Sky Sport Max e NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Belgio-Serbia (partita amichevole)

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Giovedì 16 novembre

ore 18

Diretta Gol con Azerbaijan-Svezia, Cipro-Spagna, Estonia-Austria, Georgia-Scozia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Elia Faggion, Giovanni Poggi, Matteo Marceddu, Filippo Benincampi

ore 20:45

Liechtenstein-Portogallo

Sky Sport 252 e NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol con Bulgaria-Ungheria, Lussemburgo-Bosnia Erzegovina, Montenegro-Lituania, Slovacchia-Islanda, Liechtenstein-Portogallo

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Daniele Barone, Matteo Marceddu, Filippo Benincampi, Elia Faggion, Giovanni Poggi

Venerdì 17 novembre

ore 20:45

Inghilterra-Malta

Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol con Danimarca-Slovenia, Polonia-Repubblica Ceca, Inghilterra-Malta

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Dario Massara, Riccardo Gentile

ore 24

Italia-Macedonia del Nord (differita)

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Beppe Bergomi

Sabato 18 novembre

ore 15

Armenia-Galles

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Giovanni Poggi

ore 18

Lettonia-Croazia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Dario Massara

Bielorussia-Andorra

Sky Sport 256 e NOW

Telecronaca Cristiano Tognoli

ore 20.45

Francia-Gibilterra

Sky Sport Max e NOW

Telecronaca Federico Zancan

Germania-Turchia (partita amichevole)

Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Diretta Gol con Israele-Romania, Olanda-Irlanda, Svizzera-Kosovo, Francia-Gibilterra

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, Antonio Nucera, Calogero Destro, Dario Massara

Domenica 19 novembre

ore 15

Serbia-Bulgaria

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Paolo Redi

Ungheria-Montenegro

Sky Sport 258 e NOW

Telecronaca Giovanni Cristiano

ore 18

Belgio-Azerbaijan

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Svezia-Estonia

Sky Sport 258 e NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni

ore 20:45

Spagna-Georgia

Sky Sport Max e NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Diretta Gol con Bosnia Erzegovina-Slovacchia, Liechtenstein-Lussemburgo, Portogallo-Islanda, Scozia-Norvegia, Spagna-Georgia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Elia Faggion, Andrea Voria, Paolo Ciarravano, Federico Zancan, Antonio Nucera

Lunedì 20 novembre

ore 20.45

Macedonia del Nord-Inghilterra

Sky Sport Uno e NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol con Albania-Isole Faroe, Irlanda del Nord-Danimarca, Repubblica Ceca-Moldavia, San Marino-Finlandia, Slovenia-Kazakhistan, Macedonia del Nord-Inghilterra

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Daniele Barone, Andrea Marinozzi, Dario Massara, Giovanni Cristiano, Davide Polizzi, Paolo Ciarravano

ore 24

Ucraina-Italia (differita)

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Beppe Bergomi

Martedì 21 novembre

ore 20.45

Grecia-Francia

Sky Sport Uno e NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

Austria-Germania (partita amichevole)

Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol con Andorra-Israele, Croazia-Armenia, Galles-Turchia, Gibilterra-Olanda, Kosovo-Bielorussia, Romania-Svizzera, Grecia-Francia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Andrea Voria, Daniele Barone, Manuel Favia, Antonio Nucera, Fabrizio Redaelli, Luca Mastrorilli, Paolo Ciarravano