Da oggi, giovedì 23, fino al prossimo 28 marzo, si giocheranno le prime due giornate delle qualificazioni per gli Europei 2024 che si terranno in Germania. L’Italia, come già pubblicato su TvBlog, debutterà stasera in casa contro l’Inghilterra e giocherà il prossimo 26 marzo in trasferta contro Malta ed entrambe le partite andranno in onda su Rai 1.

Andiamo a vedere, quindi, quali saranno tutti gli altri match visibili in chiaro (che andranno in onda sul canale 20 di Mediaset e su TV8), più la programmazione intera di Sky Sport.

Qualificazioni Europei 2024, 23-28 marzo: le partite in chiaro sul 20

Il canale 20 proporrà, in esclusiva in chiaro, due partite: Francia-Olanda e Inghilterra-Ucraina.

Francia-Olanda, partita valevole per il Gruppo B, andrà in onda venerdì 24 marzo a partire dalle ore 20:45, con telecronaca a cura di Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli.

Inghilterra-Ucraina, invece, partita valevole per il Gruppo C dov’è inserita anche l’Italia, andrà in onda domenica 26 marzo, a partire dalle ore 18, con telecronaca a cura di Federico Mastria e Giancarlo Camolese.

Le partite saranno visibili anche in streaming, su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

Qualificazioni Europei 2024, 23-28 marzo: le partite in chiaro su TV8

Per quanto riguarda, invece, le partite in chiaro su TV8, i match disponibili saranno Spagna-Norvegia e Irlanda-Francia.

Spagna-Norvegia, partita valevole per il Gruppo A, andrà in onda sabato 25 marzo a partire dalle ore 20:45, con telecronaca a cura di Antonio Nucera.

Irlanda-Francia, invece, partita valevole per il Gruppo B, andrà in onda lunedì 27 marzo a partire dalle ore 20:45, con telecronaca a cura di Maurizio Compagnoni.

European Qualifiers 2023-2024, 23-28 marzo: come vedere le partite su Sky Sport

Di seguito, trovate la programmazione completa delle partite che andranno in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, inclusi i Diretta Gol. Verranno riproposte anche le partite dell’Italia in differita.

Giovedì 23 marzo

ore 20.45

Portogallo-Liechtenstein

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol con Bosnia Herzegovina-Islanda, Danimarca-Finlandia, Macedonia del Nord-Malta, San Marino-Irlanda del Nord, Slovacchia-Lussemburgo e Portogallo-Liechtenstein

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, Antonio Nucera, Andrea Voria, Alessandro Sugoni, Luca Mastrorilli, Davide Polizzi

ore 24 (differita)

Italia-Inghilterra

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Venerdì 24 marzo

ore 20.45

Francia-Olanda

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol con Austria-Azerbaijan, Gibilterra-Grecia, Moldavia-Isole Fær Øer, Repubblica Ceca-Polonia, Serbia-Lituania, Svezia-Belgio e Francia-Olanda

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Lucio Rizzica, Luca Mastrorilli, Christian Giordano, Alessandro Sugoni, Antonio Nucera, Andrea Marinozzi, Davide Polizzi

Sabato 25 marzo

ore 15

Scozia-Cipro

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Geri De Rosa

ore 18

Diretta Gol con Armenia-Turchia, Bielorussia-Svizzera, Israele-Kosovo

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Calogero Destro, Elia Faggion, Manuel Favia

ore 20:45

Spagna-Norvegia

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol con Andorra-Romania, Croazia-Galles e Spagna-Norvegia

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion, Manuel Favia, Maurizio Compagnoni

Domenica 26 marzo

ore 15

Kazakhistan-Danimarca

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti

ore 18

Inghilterra-Ucraina

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Diretta Gol con Liechtenstein-Islanda, Slovenia-San Marino e Inghilterra-Ucraina

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Lucio Rizzica, Cristiano Tognoli, Geri De Rosa

ore 20.45

Slovacchia-Bosnia Herzegovina

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli

Diretta Gol con Irlanda del Nord-Finlandia, Lussemburgo-Portogallo e Slovacchia-Bosnia Herzegovina

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Lucio Rizzica, Maurizio Compagnoni, Andrea Marinozzi

ore 24 (differita)

Malta-Italia

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Lunedì 27 marzo

ore 20.45

Irlanda-Francia

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni

Diretta Gol con Austria-Estonia, Moldavia-Repubblica Ceca, Montenegro-Serbia, Olanda-Gibilterra, Polonia-Albania, Svezia-Azerbaijan, Ungheria-Bulgaria e Irlanda-Francia

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli, Christian Giordano, Antonio Nucera, Andrea Marinozzi, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Lucio Rizzica, Riccardo Gentile

Martedì 28 marzo

ore 18

Georgia-Norvegia

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero

ore 20.45

Scozia-Spagna

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol con Galles-Lettonia, Kosovo-Andorra, Romania-Bielorussia, Svizzera-Israele, Turchia-Croazia e Scozia-Spagna

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Luca Mastrorilli, Dario Massara, Riccardo Gentile, Paolo Ciarravano, Filippo Benincampi