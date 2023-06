Con l’Italia che, negli ultimi giorni, è stata impegnata nella fase finale della UEFA Nations League 2022-2023, il calcio internazionale prosegue, lunedì 19 e martedì 20 giugno, con la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 di calcio.

La partita in chiaro sarà solamente una e andrà in onda sul canale 20 di Mediaset (di seguito, tutti i dettagli). Di seguito, trovate anche la programmazione intera di Sky Sport.

Qualificazioni Europei 2024, 19-20 giugno: la partita in chiaro sul 20

Il canale 20 proporrà, in esclusiva in chiaro, la partita Francia-Grecia, valevole per il Gruppo B, che andrà in onda lunedì 19 giugno a partire dalle ore 20:45. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani e Stefano Sorrentino.

La partita sarà visibile anche in live streaming, su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Qualificazioni Europei 2024, 19-20 giugno: le partite su Sky Sport

Di seguito, trovate la programmazione completa delle partite che andranno in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, inclusi i Diretta Gol.

Per quanto riguarda gli approfondimenti, Mario Giunta condurrà gli studi del pre e del post-partita insieme a Stefano De Grandis.

Lunedì 19 giugno

ore 18

Diretta Gol con Ucraina-Malta, Armenia-Lettonia e Finlandia-San Marino

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti, Andrea Voria e Calogero Destro

ore 20:45

Francia-Grecia

Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol con Bielorussia-Kosovo, Inghilterra-Macedonia del Nord, Irlanda-Gibilterra, Irlanda del Nord-Kazakhistan, Israele-Andorra, Slovenia-Danimarca, Svizzera-Romania, Turchia-Galles e Francia-Grecia

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Calogero Destro, Gianluigi Bagnulo, Elia Faggion, Manuel Favia, Andrea Voria, Dario Massara, Federico Botti, Davide Polizzi e Riccardo Gentile

Martedì 20 giugno

ore 20:45

Islanda-Portogallo

Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol con Austria-Svezia, Bosnia Erzegovina-Lussemburgo, Bulgaria-Serbia, Estonia-Belgio, Isole Faroe-Albania, Liechtenstein-Slovacchia, Moldavia-Polonia, Norvegia-Cipro, Scozia-Georgia, Ungheria-Lituania e Islanda-Portogallo

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion, Manuel Favia, Dario Massara, Davide Polizzi, Peppe Di Giovanni, Andrea Voria, Federico Botti, Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi, Calogero Destro e Federico Zancan