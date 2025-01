Fabio Quagliarella si commuove in diretta nel ricordare il padre scomparso a fine ottobre. “Non c’è stato un giorno che non ci siamo sentiti”

Quagliarella, lacrime in diretta nel ricordare il padre scomparso: “Ha fatto sacrifici immensi per me”

Lacrime in diretta per Fabio Quagliarella. E’ successo martedì a Calciomercato-L’Originale, subito dopo la messa in onda di un servizio che raccoglieva le migliori giocate dell’ex attaccante di Juventus, Napoli, Torino e Sampdoria. Un filmato nel quale era incluso anche un commento del padre del giocatore, venuto a mancare poco più di due mesi fa.

A quel punto Quagliarella non è riuscito a trattenere l’emozione, rappresentata da occhi lucidissimi e dalla voce strozzata. “Scusate, lui ha fatto sacrifici immensi insieme a mia mamma, mi è sempre stato vicino, sempre”, ha spiegato. “Non c’è stato un giorno che io ricordi che non ci siamo sentiti. Sono andato via di casa a 13 anni e fino a due mesi fa mi ha sempre telefonato tutte le sere, anche semplicemente per chiedermi come era andata la giornata, cosa avevo mangiato. Quel rapporto era speciale, per me è stata una perdita grande”.

Parole che hanno commosso lo studio, con Alessandro Bonan che si è avvicinato a lui per abbracciarlo e Gianluca Di Marzio che, a sua volta, gli ha espresso vicinanza: “Abbraccio Fabio perché domani saranno tre anni che ho perso il mio (l’ex allenatore Gianni, ndr) e so cosa vuol dire”.

Nel 2017, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Quagliarella confessò che era stato proprio il padre a salvarlo da uno stalker – rivelatosi poi essere un suo amico – che lo aveva perseguitato per otto lunghi anni: “E’ sempre un passo avanti. Grazie a lui ora posso vivere una nuova vita”.