Purché Finisca Bene torna su Rai 1: date, trame e cast dei tre nuovi film natalizi

Durante le festività natalizie, Rai 1 rinnova l’appuntamento con tre nuovi film per la collana “Purché Finisca Bene”, prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

I tre nuovi titoli andranno in onda in prima serata su Rai 1 in questi giorni sono La voce di Cupido (oggi, 30 dicembre), Seduci & Scappa (venerdì 2 gennaio) e Tempi Supplementari (mercoledì 7)

I tre episodi di Purché Finisca Bene

In La voce di Cupido Chiara Francini è Paola, una camionista tosta e sarcastica, in corsa per una gara nazionale. Segretamente innamorata della voce del podcaster Lucio Ricci, si ritrova per caso a fare un incidente proprio con lui. Inizia così un viaggio a tre con Carlo, autista raffinato e rivale in amore. Tra imprevisti e riflessioni, Paola cercherà di rimettere insieme il motore del suo camion… ma anche la sua storia d’amore.

Seduci & Scappa racconta la storia di Alice, giovane madre single, e Max truffatore deciso a riprendersi la figlia. Alice trova rifugio da zio Calogero (Nino Frassica), ex attore burbero dal cuore teneroe dalla cugina Mati. Le due escogitano un piano per colpire uomini approfittatori e senza scrupoli. Ma Leonardo farà loro cambiare idea.

Sandro, ex allenatore di hockey caduto in disgrazia è il protagonista di Tempi Supplementari: sarà lui a tentare di rimettere in sesto una squadretta giovanile composta da ragazzi difficili. Ed è proprio sul ghiaccio che stringerà un rapporto nuovo con la figlia Thea, che non vede da anni, grazie anche a Julia, ex pattinatrice.

Amore, famiglia e riscatto

Come da tradizione per la collana Purché Finisca Bene, anche questi tre nuovi episodi affrontano tematiche universali: l’amore che si nasconde dietro le apparenze, i legami familiari da ricucire, le seconde possibilità da afferrare quando meno te lo aspetti.

Tutte storie raccontate con il linguaggio accessibile e caldo della commedia sentimentale italiana, in grado di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Produzioni italiane, territori protagonisti

I tre film sono frutto della collaborazione tra Pepito Produzioni e Rai Fiction, con il sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

A dare ulteriore valore ai progetti, anche il coinvolgimento di realtà territoriali come la Fondazione Calabria Film Commission, per La voce di Cupido e Seduci & Scappa, e la Veneto Film Commission, che ha supportato Tempi Supplementari.

Un modo per valorizzare non solo il racconto, ma anche i luoghi dell’Italia attraverso la fiction.