Tra le poche novità nel palinsesto Rai c’è quella che riguarda il doppio appuntamento con Il Provinciale di Federico Quaranta. Il programma, che racconta sempre con grande efficacia (nel merito dei contenuti, ma anche dal punto di vista del confezionamento del prodotto, tra immagini, montaggio e colonna sonora) il territorio italiano, da questa stagione, infatti, va in onda sia il sabato sia la domenica, su due reti differenti. Nello specifico – e al contrario di quanto sembrasse in un primo momento – la puntata inedita è proposta nella complicata collocazione della domenica pomeriggio su Rai2, mentre la replica (una sorta di meglio di) viene trasmessa il sabato mattina su Rai1.

Gli ascolti, per il momento, sono positivi. I primi due appuntamenti della domenica hanno fatto registrare il 4,19% (con protagonista la Sicilia) e il 3,56% (Piemonte) di share, nonostante la concorrenza di Domenica In su Rai1 e di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 (oltre che di Mezz’ora in più su Rai3), mentre il sabato, sebbene si tratti di repliche, i numeri sono addirittura altissimi. Lo scorso 15 ottobre, per dire, Il Provinciale ha ottenuto addirittura il 18,52%, ossia 5 punti percentuali in più rispetto a Passaggio a nord ovest, che lo scorso anno andava in onda in quella fascia sulla rete ammiraglia della tv pubblica.

Federico Quaranta a Il Provinciale, titolo nato nell’estate del 2019 dall’idea del vicedirettore del Daytime Rai (e fresco presidente della fondazione Lucana film commission) Angelo Mellone, è affiancato da Mia Canestrini e, quest’anno, dal cane Rey (che ha preso il posto di Jay). La forza della trasmissione resta soprattutto nella ricerca raffinata dei testi e più in generale del linguaggio del racconto.