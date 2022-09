Profumo di fiori d’arancio in quel di Venezia. D’altra parte, una delle città più romantiche al mondo non può non essere la location ideale per una proposta di matrimonio. Se, però, questa avviene su un red carpet del Festival del Cinema di Venezia la notizia si fa più interessante. I protagonisti? Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Il video sta facendo inevitabilmente il giro del web e, considerata la quantità di spettatori davanti a cui l’episodio è accaduto, era decisamente prevedibile e scontato, ed anche evidentemente voluto. Un’idea venuta al modello, imprenditore e dj, che ha deciso di sorprendere la sua fidanzata in uno dei luoghi più frequentati in questi giorni, il Festival di Venezia, appunto.

Come si vede dal video, tutto è accaduto in modo molto semplice: durante il loro passaggio su un red carpet, Basciano ha sorpreso tutti inginocchiandosi davanti a Codegoni, mostrandole un cofanetto contenente un anello. La ragazza, visibilmente emozionata, si è poi lasciata andare ad un abbraccio al suo fidanzato, mentre intorno a loro fotografi e persone comuni hanno immortalato la scena. Poco dopo, anche Sophie Codegoni ha condiviso le immagini tramite il suo account Instagram, dedicando al suo futuro sposo le parole “Sei pazzo e ti amo da morire” ed aggiungendo una storia in cui mostra, emozionata, l’anello.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un amore nato al Gf Vip 6

Galetto fu il Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti, infatti, all’interno della Casa del reality show più famoso della tv italiana, durante la sesta edizione, quella andata in onda nella stagione 2021/2022. Un percorso, il loro, durato quasi fino alla fine del reality (prima è stato eliminato Basciano, poi Codegoni), e che ha rafforzato settimana dopo settimana il loro rapporto.

Anche una volta fuori dalla casa, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno continuato a frequentarsi, rafforzando la loro unione e sottolineando più volte di essere pronti al matrimonio. Un’affermazione che ora ha trovato una conferma anche nei fatti. E chissà che tra gli invitati non ci sia anche Alfonso Signorini.