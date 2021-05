Dopo le polemiche causate da un post condiviso su Instagram con il quale si sfogò a causa di una multa ricevuta dalla Guardia di Finanza per lavoro in nero, Roberto Angelini ha deciso di prendersi una pausa da Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi.

Con una semplice immagine raffigurante una chitarra riposta in una custodia, il musicista e cantante romano ha nuovamente chiesto scusa per la vicenda, manifestando l’intenzione, come scritto in apertura, di prendersi una pausa dalla musica e, di conseguenza, anche dal programma:

Chiedo scusa.

Ho sbagliato e mi dispiace.

Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 13 maggio, quando Roberto Angelini, pubblicando un selfie che lo ritraeva con gli occhi lucidi, aveva manifestato la delusione per una denuncia alla Guardia di Finanza da parte di una sua dipendente (Angelini è un ristoratore), definita dal cantante, “pazza incattivita dalla vita”:

Gli occhi lucidi non sono per la multa ma per il tradimento ricevuto da una presunta amica che ha mangiato e dormito a casa mia. Che mi confidò che aveva bisogno di soldi e io pensai bene di aiutarla.

Che stron*o che sono. Non imparerò mai.

Dopo la polemica sollevatasi attorno al post, Roberto Angelini, sempre sul proprio profilo Instagram, chiese scusa per il post scritto “di pancia”, invitando i suoi fan a non insultare più la ragazza e ammettendo i propri errori:

A chi mi parla di “mai lavoro in nero” dico che sono d’accordo e ho sbagliato. E infatti pago. Ma sicuramente non è questo il luogo per approfondire.

E insomma, tutto si risolverà nei modi e nelle sedi adatte.

Oggi, quindi, è arrivata la decisione di prendersi una pausa anche dal programma del quale fa parte del cast fisso dal 2013, dalla prima edizione di Gazebo, andata in onda su Rai 3.