Paolo Celata non è in studio nella terza puntata di Propaganda Live 2020, in onda venerdì 25 settembre 2020: in mattinata è arrivata la notizia della positività al COVID di Raffaele Fitto e della moglie e il giornalista de La7 è stato proprio l’invato del Tg di Mentana nel Quartier Generale del candidato Governatore del CentroDestra per l’Election Day. Da qui l’inevitabile quarantena fiduciaria in attesa del risultato di secondo tampone, dopo il primo – fatto d’ufficio al rientro dalla trasferta – risultato negativo. E come lui, è in attesa di risultati tutto il gran circo della stampa che si è assembrato nel comitato, e non sempre con mascherina. Anzi, i video delle interviste fatte lunedì 21 settembre dimostrano come Fitto e i giornalisti abbiano chiacchierato senza protezioni adeguate.

Da qui la quarantena fiduciaria. Non potendo raggiungere lo studio, Paolo Celata ha seguito la puntata di Propaganda Live da casa, o meglio dalla camera da letto in cui si è ‘confinato’ per evitare potenziali contagi.

E dire che nel corso della MaratonaMentana il buon Celata aveva ‘apprezzato’ il fatto che il Comitato Elettorale di Fitto fosse stato allestito nell’albergo in cui soggiornava, ovvero l’Hotel Palace di Bari. La circostanza era stato oggetto di meme nel corso della lunga diretta. Col senno di poi, mal gliene incolse. E la c

Ovviamente l’augurio è che nessuno dei colleghi risulti positivo al Coronavirus e che Fitto superi il contagio senza sintomi e senza sviluppare la malattia.