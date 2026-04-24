Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di stasera 24 aprile
Anticipazioni Propaganda Live stasera su La7: gli ospiti e i temi trattati da Diego Bianchi
L’approfondimento di La7 riparte stasera, venerdì 24 aprile, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live.
Diego Bianchi torna in onda alle 21.15 per analizzare le pieghe del presente attraverso quel linguaggio ibrido che è ormai il marchio di fabbrica della produzione: un incrocio tra inchiesta sul campo, satira grafica e testimonianza civile.
Al centro della serata, un’analisi retrospettiva e attuale sul segno lasciato dal pontificato di Bergoglio, a dodici mesi dalla sua scomparsa.
Il reportage: un anno senza Jorge Mario Bergoglio
Il perno della puntata è il consueto reportage firmato da Bianchi. Il racconto della settimana si snoda attraverso la memoria di Papa Francesco, a un anno esatto dalla sua dipartita.
Non si tratta di una semplice commemorazione, ma di un’indagine giornalistica che punta a restituire l’eredità del Pontefice nel dibattito pubblico e l’impatto delle sue riforme sulla società contemporanea.
Un viaggio che, come nello stile “Zoro”, intreccia le voci della piazza con le riflessioni istituzionali, cercando di decifrare il vuoto lasciato dalla sua figura nel panorama geopolitico e spirituale.
Cultura, monologhi d’autore e la colonna sonora della serata
Il salotto di La7 si arricchisce di contributi trasversali. Per il segmento dedicato all’impegno culturale e civile, interverrà l’attore Michele Riondino, volto simbolo di un cinema che non rinuncia alla militanza e alla riflessione sociale.
La parte scenica della serata sarà invece scandita dai monologhi di Andrea Pennacchi, Valerio Aprea e Salvo Di Paola, chiamati a tradurre i paradossi del nostro tempo in narrazione teatrale.
Ampio spazio alla musica, elemento strutturale del format. Il palco di Propaganda ospiterà il flow storico di Frankie hi-nrg mc e la voce di Lina Simons, protagonisti dei momenti live che punteggiano la diretta.
A garantire la continuità del racconto critico resteranno i volti storici del programma: l’analisi politica di Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, supportata dalle irriverenti tavole grafiche di Makkox. In chiusura, la consueta Social Top Ten offrirà la sintesi dei momenti più discussi della settimana intercettati sulla rete.