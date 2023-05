Propaganda Live torna a Testaccio, ma senza Memo Remigi

Propaganda Live torna a Testaccio, ma lo fa senza Memo Remigi. Nella puntata di venerdì sera, la trasmissione di La7, all’interno della social top ten, ha riproposto la rubrica delle interviste nel quartiere romano, che erano diventate un cavallo di battaglia del cantante, sparito dal programma da ormai sette mesi.

La sua ultima apparizione, infatti, risale allo scorso 7 ottobre. Da allora silenzio assoluto e assordante, con Diego Bianchi che non ha più citato o salutato Remigi, finito nella bufera lo scorso autunno per via della famigerata toccata al lato b di Jessica Morlacchi, che gli costò l’allontanamento da Oggi è un altro giorno.

A Testaccio, di conseguenza, si è presentato il solo Leonardo Parata, chiamato ad interpellare i residenti e i passanti sulla volontà del governo di eliminare il bollo auto, la tobin tax e l’Iva sugli interventi di chirurgia estetica. Siparietto oggettivamente sottotono, privo dell’umorismo e della spontaneità che sapeva regalare l’artista, divenuto nel frattempo un vero e proprio ‘fantasma’.



Bianchi non ha mai fornito una spiegazione ufficiale sull’uscita di scena di Remigi. Spiegazioni che, al contrario, ci furono in occasione delle polemiche che travolsero il musicista Roberto Angelini e Aboubakar Soumahoro.

E pensare che era stata Propaganda Live a regalare a Remigi – che oggi compie 85 anni (gli auguri in diretta sarebbero stati un’iniziativa gradita) – una seconda giovinezza, grazie a gag autoironiche che lo avevano portato ad essere selezionato tra i concorrenti di Ballando con le Stelle e ad essere promosso tra gli ‘affetti’ stabili’ del talk di Serena Bortone. Fino al fattaccio, che ha spedito Remigi nel dimenticatoio.

Ma il pubblico a casa ha buona memoria.