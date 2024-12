Propaganda Live, la battuta di Filippo Ceccarelli: “Atreju, Atreju, Atro*a”. Fratelli d’Italia insorge

Propaganda Live, Filippo Ceccarelli parla dei preparativi al Circo Massimo per la festa di Fratelli d’Italia: “Atreju, Atreju, Atroia a perdita d’occhio”. I meloniani insorgono

Fratelli d’Italia si scaglia contro Propaganda Live e, in particolar modo, contro Filippo Ceccarelli. Il giornalista di Repubblica, volto fisso del programma di La7, è finito nel mirino dei meloniani per un suo intervento andato in onda venerdì sera, dedicato alla prossima festa di Atreju.

La manifestazione giovanile della destra andrà in scena dall’8 al 15 dicembre al Circo Massimo di Roma. Ed è stata proprio la location scelta dall’organizzazione a scatenare la riflessione di Ceccarelli: “L’ingresso di Atreju al Circo Massimo indica un gigantismo auto celebrativo. Anche un po’ la sensazione dell’ora o mai più, del se non ora quando. Si sono portati avanti con il lavoro, da dieci giorni il Circo Massimo è sequestrato, transennato, l’area è enorme. Si intravede una struttura gigantesca da far invidia al Palazzo Imperiale. La sensazione è quella di Giorgialand“.

L’editorialista ha quindi fatto riferimento alla lunga durata dell’evento: “Sarà di sette giorni, cinque più della festa delle Forze Armate e della Coldiretti”. Per poi aggiungere la parte contestata: “Il Circo Massimo è un posto che quando fanno i lavori non si capisce bene che cosa succede. Qui invece…Atreju, Atreju, Atroia a perdita d’occhio”.

Un’uscita che ha sorpreso e divertito i presenti, a partire da Diego Bianchi. Differente invece la reazione del partito di governo, che si è immediatamente scatenato sui social: “Ah, ma allora si possono usare gli insulti sessisti nei programmi di sinistra?”. Duro pure il commento del senatore Lucio Malan: “A troia! La raffinatezza degli intellettuali di sinistra: il giornalista di Repubblica Filippo Ceccarelli su La 7. Si riferiva alla leader di Atreju, cioè Giorgia Meloni, alle donne che organizzano la festa, a quelle che ci verranno?”.