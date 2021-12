Quali sono stati i programmi tv più visti nel 2021? La risposta la fornisce lo Studio Frasi, che ha stilato il bilancio dell’anno che sta per concludersi, basandosi sui dati Auditel.

Anche la tv del 2021, così come accaduto nel 2020, è stata influenzata dalla pandemia da coronavirus. I segni più tangibili di ciò arrivano dal successo (non certificato da Auditel, però) delle piattaforme Ott, ma in generale l’imposizione del coprifuoco nella prima parte dell’anno ha pesato.

Grande seguito nel 2021 lo hanno avuti gli eventi sportivi, con l’Italia che si è resa protagonista di alcuni successi in vari campi.

In questo senso va citato un primo dato: tutte le sette partite della Nazionale agli europei di calcio sono state seguite da oltre 10 milioni di spettatori; la più vista è stata la finale Italia-Inghilterra, terminata dopo i calci di rigore davanti a 18,2 milioni di appassionati sintonizzati su Rai1 e 2,4 milioni su Sky Sport.

Le gare delle Olimpiadi sono state penalizzate – in termini di riscontro televisivo – dal fuso orario: il doppio oro italiano – Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Marcell Jacobs nei 100 metri – arrivato il primo agosto è stato il momento più visto in diretta tv con 7 milioni di spettatori, per il 46% di share.

Non può mancare nella classifica dei programmi tv più visti nel 2021 il Festival di Sanremo (in onda nel periodo in cui era in vigore il coprifuoco): la serata più vista è stata quella finale del 6 marzo, con una media di 10,7 milioni di spettatori (Prima Festival della finale è stato seguito da 8,1 milioni di spettatori, Sanremo start, con durata di 41 minuti, da 11 milioni di spettatori).

Per quanto concerne il genere della fiction, stravince Il Commissario Montalbano con i 9 milioni del Metodo Catalanotti; segue Le indagini di Lolita Lo Bosco (7,5 milioni per l’episodio La circonferenza delle arance), Leonardo (7,4 milioni) e Makari (6,7 milioni). Ed ancora 6 milioni per Mina Settembre, Che Dio ci aiuti 6 e Il Commissario Ricciardi, tutte in onda su Rai1.

Il programma di prima serata più visto di Canale 5 nel 2021 è stato Amici di Maria De Filippi, la cui finale è stata seguita da 6,7 milioni di spettatori in media.

In discesa la platea complessiva, con un -7% in prima serata rispetto al 2020. Cioè, mancano all’appello davanti alla tv 1,8 milioni di persone.