I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 21 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 21 dicembre 2024: canali generalisti

(ore 21:20) DIRETTA TVBLOG. Per questa finale, il titolo in palio di “Ballando con te”, mentre a giocarsi ufficialmente il titolo di campioni di questa edizione 2024 saranno i finalisti: Bianca Guaccero- Giovanni Pernice; Federica Nargi-Luca Favilla; Federica Pellegrini- Pasquale La Rocca; Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Ospiti d’onore di questa speciale puntata saranno: i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. Rai 2 – La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (ore 21.20) I cuccioli animati della Disney prendono vita. La storia riprende il classico cartoon del ’61 e lo porta nella Londra del 1996.

(ore 21.20) I cuccioli animati della Disney prendono vita. La storia riprende il classico cartoon del ’61 e lo porta nella Londra del 1996. Italia 1 – Il Grinch (film, ore 21.20) E’ Natale a Chissarà, ma per il Grinch e’ il momento peggiore dell’anno e decide di rovinare la festa. Ci riuscira’ o anche lui sara’ travolto dall’atmosfera?

I programmi di stasera in tv, 21 dicembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Tutto in una notte (film, ore 21.15) La noiosa routine di un impiegato viene spezzata dall'incontro notturno con una bella sconosciuta, inseguita da quattro killer persiani.

(ch. 27) – (film, ore 21.15) La noiosa routine di un impiegato viene spezzata dall’incontro notturno con una bella sconosciuta, inseguita da quattro killer persiani. Cine 34 (ch. 34) – Fantozzi in paradiso (film, ore 21.00) Fantozzi scopre che gli rimane una settimana di vita e decide di godersi il tempo a sua disposizione. Ma le cose non andranno come previsto.

I programmi di stasera in tv, 21 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Quel mostro di suocera (film, ore 21:00) Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera fara' di tutto per renderle la vita un inferno.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l’uomo ideale, ma l’invadente futura suocera fara’ di tutto per renderle la vita un inferno. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Come può uno scoglio (film, ore 21:00) Torna la comicita’ dirompente di Pio e Amedeo ancora diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, avvocato dal carattere remissivo, viene stravolta dall’incontro con il vulcanico Amedeo.