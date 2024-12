I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 19 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Herbie – Il super maggiolino (ore 21:20) Negli anni Settanta Herbie, un Maggiolino che magicamente è dotato di vita e personalità, dopo le sue innumerevoli vittorie in gara, è stato tristemente dimenticato in un angolo di un’impresa di demolizioni. Il pilota Ray Peyton porta la figlia Maggie proprio in quello sfasciacarrozze per regalarle un’auto. E la scelta cade su Herbie, che viene rimesso a nuovo e con Maggie alla guida tornerà non solo in strada, ma anche alle gare.

La7 – Speciale Piazzapulita (ore 21.20) Attraverso le inchieste realizzate dagli inviati e dalle inviate della squadra di Corrado Formigli, racconta la gestione del mondo della cultura da parte del Governo Meloni. Dalle nomine alle polemiche sulla gestione dei fondi.

Tv8 – Australia (film, ore 21.35) Nicole Kidman e Hugh Jackman nella love story di Baz Luhrmann. Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, un'aristocratica si prodiga per difendere il suo ranch

I programmi di stasera in tv, 19 dicembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – In Scena (ore 21:15) Per più di una generazione di italiani, Alberto Lupo è stato la voce, suadente e calda, di un attore affascinante e garbato che, passando per il teatro, il cinema, il varietà televisivo e la canzone, raggiunse una vastissima popolarità tra gli anni Sessanta e Settanta. A cent’anni dalla nascita, Rai Cultura lo ricorda con il documentario di Monica Onore che ne racconta la storia professionale e personale attraverso materiali d’archivio e interviste appositamente realizzate ad amici e colleghi, fra i quali Lino Banfi, Valeria Fabrizi e Roberto Chevalier.

Twentyseven (ch. 27) – Colazione da Tiffany (film, ore 21.15) A New York si incontrano Holly, una ragazza sofisticata, e Paul, un giovane scrittore. Si conoscono, diventano amici e forse qualcosa di più.

I programmi di stasera in tv, 19 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Christmas (ch. 303/NOW) – Un Natale con i fiocchi (ore 21:15) Alessandro Gassmann e Silvio Orlando in una commedia firmata Sky Cinema. Un poliziotto incontra dopo anni un vecchio amico che sbarca il lunario facendo l’autista per rapinatori.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Il lato positivo – Silver Linings Playbook (film, ore 21:00) Oscar e Golden Globe a Jennifer Lawrence in una commedia con Bradley Cooper e Robert De Niro. Una giovane vedova entra nella vita di un uomo che vuole riconquistare sua moglie.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Scuola di Polizia (film, ore 21:00) Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.