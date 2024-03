TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 9 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 9 marzo 2024: oltre Rischiatutto ’70 e C’è posta per te, film per la famiglia

TvBlog anche oggi, 9 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 9 marzo 2024: canali generalisti

Rai 3 – Il Provinciale

Rete 4 – …Altrimenti ci arrabbiamo! (21:35): Due amiconi molto arrabbiati, Bud Spencer e Terence Hill, pretendono da un boss la restituzione a suon di scazzottate del fuoristrada distrutto, una dune buggy rossa.

(21:35): Due amiconi molto arrabbiati, Bud Spencer e Terence Hill, pretendono da un boss la restituzione a suon di scazzottate del fuoristrada distrutto, una dune buggy rossa. Italia 1 – Minions – (21:25): I Minions hanno un solo scopo nella vita: servire il padrone piu' cattivo al mondo; si recano a Orlando, in Florida, dove trovano la Cattiva ideale: Scarlet Sterminator.

I programmi della sera in tv, 9 marzo 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Basic Instinct (film, 21:15): Thriller erotico cult con Michael Douglas e Sharon Stone. Un detective indaga su un omicidio che vede coinvolta un’affascinante scrittrice di gialli e se ne innamora.

(film, 21:15): Thriller erotico cult con Michael Douglas e Sharon Stone. Un detective indaga su un omicidio che vede coinvolta un'affascinante scrittrice di gialli e se ne innamora. Twentyseven (ch. 27) – L'aereo più pazzo del mondo (film, 21:05): Pur odiando gli aerei Ted, per riconquistare la sua ex che lavora come hostess, sale sul volo verso Chicago. Ne succederanno di tutti i colori..

I programmi della sera in tv, 9 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Dragon Trainer – Il mondo nascosto (21:00) Terzo capitolo d’animazione con il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe i due inseparabili amici a partire verso un luogo leggendario.

(21:00) Terzo capitolo d'animazione con il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe i due inseparabili amici a partire verso un luogo leggendario. Sky Cinema Family (ch. 309/NOW) – La cosa più dolce (film, 21:00) Scatenata commedia con Cameron Diaz, Christina Applegate e Selma Blair. Una trentenne mangiatrice di uomini affronterà un viaggio pieno di imprevisti per ritrovare uno sconosciuto.