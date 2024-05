TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 20 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 20 maggio 2024: su Rai 2 ritorna Alessandro Cattelan, ma in prima serata

I programmi della sera in tv, 20 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Da vicino nessuno è normale (21:20) Il nuovo people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Ospiti : The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Canale 5 – Io canto Family (21:40) Ogni settimana, per cinque appuntamenti, sei squadre , composte da 2 coppie di concorrenti, si sfideranno con determinazione per conquistare la vittoria.

La7 – 100 minuti (21.20) : Una puntata speciale del programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, per ringraziare il pubblico e presentare la squadra che ha reso possibile questa avventura televisiva.

I programmi della sera in tv, 20 maggio 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Italia – Viaggio nella bellezza (film, 21.10) Il patrimonio in divisa da guerra – racconta come l’Italia in guerra si preoccupa di mettere in sicurezza il suo patrimonio artistico e architettonico.

Cine 34 (ch. 34) – Anche gli angeli mangiano fagioli (film, 21:15) : New York, epoca della Depressione. Due sbandati diventano "gorilla" di un boss della malavita, ma hanno il cuore troppo tenero.

I programmi della sera in tv, 20 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Jeanne du Barry – La favorita del Re (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Notting Hill (film, 21:15) Julia Roberts e Hugh Grant nell’amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood… e sboccia l’amore

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Striptease (21:00) Demi Moore senza veli in un grande successo degli anni 90. Una spogliarellista entra nel mirino di un politico corrotto (Burt Reynolds) e rimane coinvolta in un pericoloso intrigo.