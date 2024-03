TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 8 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 8 marzo 2024: l’offerta in occasione della Giornata Internazionale della donna

TvBlog anche oggi, 8 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 8 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Piccole Donne

Rai 3 – Saint Judy (21:35): di Sean Hanish, con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Alfred Molina. Il film è basato sulla storia vera dell’avvocatessa americana Judy Wood che, grazie ai suoi studi ed alla sua specializzazione in diritto di immigrazione, è riuscita a far cambiare la legge sul diritto di asilo negli Stati Uniti.

(21:35): di Sean Hanish, con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Alfred Molina. Il film è basato sulla storia vera dell'avvocatessa americana Judy Wood che, grazie ai suoi studi ed alla sua specializzazione in diritto di immigrazione, è riuscita a far cambiare la legge sul diritto di asilo negli Stati Uniti. NOVE – Fratelli di Crozza – (21:35): Maurizio Crozza, con la sua satira unica e inimitabile e i suoi immancabili e pungenti monologhi, porrà l'attenzione sui fatti d'attualità politica e sociale della settimana..

I programmi della sera in tv, 8 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – La vita che verrà – Herself (ch. 24) –

Twentyseven (ch. 27) – Tom & Jerry (film, 21:15): Dall’omonima serie animata la storia, realizzata in tecnica mista, dei due acerrimi rivali. Tom viene assunto nel miglior hotel di New York per eliminare Jerry.

(film, 20:55): Nella Londra del 1910, una giovane impiegata in una lavanderia si unisce alla lotta per il suffragio femminile. Dato che decenni di manifestazioni non hanno avuto alcun effetto, le donne iniziano ad usare la disubbidienza civile.

I programmi della sera in tv, 8 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Primadonna (21:15) La battaglia di una donna nel primo lungometraggio di Marta Savina. Sicilia, anni ’60: Lia rifiuta un matrimonio riparatore trascinando Lorenzo e i suoi complici in tribunale.

(21:15) La battaglia di una donna nel primo lungometraggio di Marta Savina. Sicilia, anni '60: Lia rifiuta un matrimonio riparatore trascinando Lorenzo e i suoi complici in tribunale. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La signora Harris va a Parigi (film, 21:00) Lesley Manville in una commedia brillante con Isabelle Huppert e Jason Isaacs. Londra, anni '50: una governante usa i risparmi per volare a Parigi e acquistare un abito griffato.

(film, 21:00) Lesley Manville in una commedia brillante con Isabelle Huppert e Jason Isaacs. Londra, anni ’50: una governante usa i risparmi per volare a Parigi e acquistare un abito griffato. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Dragon Ball Super: Broly – Il film (film, 23:00) Avventuroso film d’animazione tratto dalla celebre serie tv anime. Molti anni dopo la distruzione del pianeta Vegeta. I guerrieri Saiyan ingaggiano una battaglia contro Broly.