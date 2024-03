TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 6 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 6 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 6 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ricatto d’amore

Canale 5 – Michelle Impossible & Friends (21:35): Michelle Hunziker conduce la terza edizione del programma con Katia Follesa, Scintilla, Andrea Pucci e Alessandro Betti. Ospiti della puntata Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria

(21:35): Auditions: L'uomo senza golden, penultima tappa di auditions per IGT. Resta solo un golden buzzer, chi andrà in semifinale?

I programmi della sera in tv, 6 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove (ch. 54) –

La 5 (ch. 30) – È complicato (film, 21:15): La regista di “What Women Want” e “Tutto puo’ succedere” dirige Meryl Streep in una spassosa commedia sul complicato ritorno di fiamma tra due ex coniugi.

Focus (ch. 35) – Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali (film, 21:05): Viaggio nella fauna selvatica della giungla, tra cui pitoni assassini che vivono sugli alberi e deliziose scimmie. E ancora la fauna selvatica e variegata tra le paludi, i fiumi e le pianure alluvionali.

I programmi della sera in tv, 6 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Green Book (21:15) 3 Oscar nel 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista americano nell’America razzista.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Maestro dell'anno (film, 21:00) Fra i banchi di scuola in una commedia con Ryan Reynolds. Per aggiudicarsi il prestigioso premio di insegnante dell'anno, Matt non esita a screditare un collega amato dagli studenti.

Sky Cinema Drama (ch. 307/NOW) – La solitudine dei numeri primi (film, 21:15) Saverio Costanzo dirige Alba Rohrwacher e Luca Marinelli nell'adattamento del romanzo di Paolo Giordano. Accomunati da un trauma, Alice e Mattia costruiscono un'amicizia speciale.