TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 5 marzo 2024

I programmi della sera in tv, 5 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Margherita dalle stelle

Rai 3 – Petrolio (21:25): La transizione energetica è fondamentale per proteggere il pianeta e contrastare i cambiamenti climatici. Ma è un passaggio complesso e costoso: chi paga il conto della decarbonizzazione? Quali sono le soluzioni più adatte per fare a meno dei combustibili fossili? La politica sta affrontando in modo efficacie questa sfida?

I programmi della sera in tv, 5 marzo 2024: canali tematici

Canale 20 (ch. 20) – Bastille Day: il colpo del secolo (film, 21:05): Nei giorni precedenti alla ricorrenza della presa della Bastiglia, tre persone sono coinvolte in una cospirazione che coinvolge la citta’ di Parigi.

I programmi della sera in tv, 5 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Resta con me (21:15) Shaillene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull’Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano

