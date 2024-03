TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 4 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 4 marzo 2024: su Rai 2 torna Boss in Incognito, su Cine 34 c’è Grandi Magazzini.

TvBlog anche oggi, 4 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 4 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Boss in Incognito

La7 – La torre di Babele (21:35): Corrado Augias e i suoi ospiti affrontano temi storici, culturali, politici ed economici, analizzandone i riflessi su attualità e futuro attraverso punti di vista che stimolano il pensiero critico.

La7 – La torre di Babele (21:35): Corrado Augias e i suoi ospiti affrontano temi storici, culturali, politici ed economici, analizzandone i riflessi su attualità e futuro attraverso punti di vista che stimolano il pensiero critico.

Tv8 – Bruno Barbieri – (21:35): Carnia – Gli alberghi diffusi – 4 Hotel parte alla scoperta della Carnia, patria degli alberghi diffusi: una montagna autentica e genuina, ancora poco frequentata dal turismo di massa

I programmi della sera in tv, 4 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – I professionisti (ch. 24) –

Twentyseven (ch. 27) – Una settimana da Dio (film, 21:05): osa faresti se ti ritrovassi nei panni di Dio? Inaspettatamente Dio appare in forma umana a un giornalista e lo sfida a governare il mondo meglio di Lui.

Twentyseven (ch. 27) – Una settimana da Dio (film, 21:05): osa faresti se ti ritrovassi nei panni di Dio? Inaspettatamente Dio appare in forma umana a un giornalista e lo sfida a governare il mondo meglio di Lui.

Cine 34 (ch. 34) – Grandi Magazzini (film, 21:05): Renato Pozzetto, Lino Banfi, Nino Manfredi e tanti altri volti noti sono alcuni degli impiegati ai Grandi Magazzini. Una serie di gag esilaranti in un intreccio di storie.

I programmi della sera in tv, 4 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La prima cosa bella (21:15) Paolo Virzì dirige Valerio Mastrandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli. Un insegnante torna nella natia Livorno al capezzale della madre tuffandosi nei ricordi della sua infanzia.

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La prima cosa bella (21:15) Paolo Virzì dirige Valerio Mastrandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli. Un insegnante torna nella natia Livorno al capezzale della madre tuffandosi nei ricordi della sua infanzia.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Instant Family (film, 21:15) Emozionante commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne. Due quarantenni decidono di adottare un figlio ma non immaginano di ritrovarsi in casa tre fratelli e il caos più totale.