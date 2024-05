TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 4 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 4 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 4 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – I migliori anni (21:30) : Ospiti, Il trio vocale americano degli Hues Corporation, i Wang Chung, gruppo new Wave anni ‘80. La scena italiana sarà rappresentata da Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, i Camaleonti e Memo Remigi. I Neri per Caso, Gatto Panceri, Miko Mission (con Angela Moy) e con Daniel Sentacruz Ensemble. Altri ospiti, i Califfi con il loro beat. Al ‘3 x 3’, Simona Ventura e l’autore e conduttore Giancarlo Magalli. (DIRETTA su TvBlog)

I programmi della sera in tv, 4 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Gli anni più belli (film, 21:10) La storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta. Un percorso fatto di momenti spensierati, amori nati e finiti, liti, delusioni e rimpianti, nel contesto sociale di un’Italia in progressivo cambiamento dagli anni Ottanta a oggi

I programmi della sera in tv, 4 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Indiana Jones (ch. 303/NOW) – I predatori dell’arca perduta (film, 21:15) Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l’archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza.

