TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 3 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 3 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 3 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Mondiali Indoor di Atletica

Canale 5 – Lo show dei record (21:35): Gerry Scotti conduce la nuova puntata del programma in cui, uomini e donne provenienti da tutto il mondo, sfidano i propri limiti sotto l’attenta supervisione dei Giudici ufficiali del GWR.

(21:35): Gerry Scotti conduce la nuova puntata del programma in cui, uomini e donne provenienti da tutto il mondo, sfidano i propri limiti sotto l’attenta supervisione dei Giudici ufficiali del GWR. Rai 3 – Illuminate (23:15): Carla Signoris racconta la grande Monica Vitti, il suo immenso talento e la sua carismatica personalità nella docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura dedicata alle storie di quattro grandi protagoniste del Novecento raccontate da altrettante attrici.

I programmi della sera in tv, 3 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Remì (ch. 24) –

La 5 (ch. 30) – Beverly Hills Wedding (film, 21:15): Una fotografa vince, per la sorella minore, un matrimonio a Beverly Hills con tutte le spese pagate, e scopre che il suo ex è il testimone di nozze..

(film, 21:15): Una fotografa vince, per la sorella minore, un matrimonio a Beverly Hills con tutte le spese pagate, e scopre che il suo ex è il testimone di nozze.. Cine 34 (ch. 34) – La vita è una cosa meravigliosa (film, 21:05): Spassosa commedia corale con Gigi Proietti e Nancy Brilli. Favori e ricatti si intrecciano nelle vite di tre personaggi che non esitano a ricorrere a comode scorciatoie

I programmi della sera in tv, 3 marzo 2024: canali satellitari

Sky Documentaries (ch. 120/403/NOW) – Coco Chanel – Senza segreti (21:15) Il tubino nero, la giacca di tweed, il profumo Chanel No.5: Coco ha tratto ispirazione della sua stessa vita per le sue creazioni

(21:15) Il tubino nero, la giacca di tweed, il profumo Chanel No.5: Coco ha tratto ispirazione della sua stessa vita per le sue creazioni Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Apollo 13 (film, 21:15) 2 oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un’esplosione.

(film, 21:15) 2 oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un’esplosione. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (film, 21:00) L’irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy. Un poliziotto dai metodi anticonformisti si trasferisce in California per indagare sull’omicidio di un collega.