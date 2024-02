TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 febbraio 2024

TvBlog anche oggi, 29 febbraio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 29 febbraio 2024: canali generalisti

Rai 1 – DOC – Nelle tue mani

Rai 3 – Splendida Cornice

Italia 1 – Le iene presentano inside (21:35): Nella terza puntata dal titolo “Cosa Nostra”, l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Francesca di Stefano sulla mafia siciliana. Per tutto il racconto, tre guide d’eccezione, nate e cresciute a Palermo e grandi conoscitrici di dinamiche mafiose: Pif, da sempre molto attivo nella lotta alla mafia. Salvo Sottile, giornalista e conduttore televisivo, e Lirio Abbate, cronista giudiziario, giornalista investigativo e autore di molti libri-inchiesta.

I programmi della sera in tv, 29 febbraio 2024: canali tematici

Canale 20 – L’uomo d’acciaio (film, 21:10): La genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso supereroe.

(film, 21:10): La genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso supereroe. Rai 5 (ch. 23) – I Beatles e l’India (23:05): Nel 1968 i Beatles – insieme a un entourage di mogli, amici e collaboratori – si ritirarono nell’ashram himalayano del Maharishi Mahesh Yogi, dove in poche settimane scrissero gran parte delle tracce contenute nel White Album. Il documentario contiene rari filmati d’archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze e commenti di esperti, oltre a riprese effettuate in tutta l’India.

I programmi della sera in tv, 29 febbraio 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Masterchef Italia – L’ultima Mystery Box decreterà il primo finalista di Masterchef 13. All’invention trst l’ospite Andreas Caminada porterà tre piatti dalla sua cucina da fare replicare ai concerti. La sfida finale poi vedrà i tre aspiranti chef rimasti in gara pronti a cucinare i loro personalissimi menù. Chi vincerà il titolo di tredicesimo Masterchef Italiano?

L’ultima Mystery Box decreterà il primo finalista di Masterchef 13. All’invention trst l’ospite Andreas Caminada porterà tre piatti dalla sua cucina da fare replicare ai concerti. La sfida finale poi vedrà i tre aspiranti chef rimasti in gara pronti a cucinare i loro personalissimi menù. Chi vincerà il titolo di tredicesimo Masterchef Italiano? Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Blade Runner (film, 21:15) Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l’ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli.

(film, 21:15) Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l’ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – La leggenda del piantista sull’oceano (film, 21:00) Giuseppe Tornatore adatta il testo di Alessandro Baricco nel film con Tim Roth sulla storia di un orfano, nato e cresciuto su una nave. Golden Globe alle musiche di Ennio Morricone