TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 29 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 29 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – Viva la Danza (21:30) : Uno spettacolo evento realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Rai per celebrare l’arte della danza in Italia. Tra gli ospiti, oltre ad alcune delle stelle più brillanti della danza provenienti da tutto il mondo, Elodie, Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio, Valentina Romani

I programmi della sera in tv, 29 aprile 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – L’uomo del giorno dopo (film, 21:10) Diretto e interpretato dal premio Oscar Kevin Kostner. Un uomo solo, in un mondo privo di ordine, leggi e stati, dopo una catastrofe nucleare

(film, 21:15) : Lucky Luke, il pistolero più veloce del west, è lo sceriffo di Daisy Town, città tranquilla, se non fosse per i fratelli Dalton. Rai Storia (ch. 54) – Illuminate (21:10) Carla Signoris racconta la grande Monica Vitti, il suo immenso talento e la sua carismatica personalità, in “Illuminate”, la docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura.

I programmi della sera in tv, 29 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Oppenheimer (film, 21:15) Grande successo per il magnetico ritratto del celebre scienziato con 7 Oscar tra cui miglior film, regia a Christopher Nolan e interpretazioni a Cillian Murphy e Robert Downey Jr.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il talento di Mr. Crocodile