TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 14 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 14 maggio 2024: il ritorno di Piero Chiambretti in prima serata su Rai 3.

TvBlog anche oggi, 14 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 14 maggio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Donne sull’orlo di una crisi di nervi (21:20) : L’infotainment settimanale vedrà la partecipazione di Sofia Goggia, Giovanni Minoli, Edoardo Camurri, Costantino della Gherardesca, Francesca Reggiani, Rosalia Porcaro, Giorgio Dell’Arti, Francesca Barra, Grazia Sambruna, Melanie Francesca e Maurizio Mannoni. In collegamento con Parigi, Londra e New York i corrispondenti Giovanna Botteri, Claudio Pagliara e Marco Varvello.

Canale 5 – Il volo – Tutti per uno (21.20) : Ospiti della prima puntata: Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei, Giorgio Panariello.

Tv8 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef (21:30) Alessandro Borghese apre le porte dei suoi ristoranti, milanese e veneziano, a due celebrities che con l'aiuto della brigata si sfideranno ai fornelli.

I programmi della sera in tv, 14 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie (film, 21.10) Reboot di un classico dei classici della fantascienza, questa versione del 2001 aggiorna cast ed effetti speciali, scostandosi anche un bel po’ dall’originale per quanto riguarda la trama

Twentyseven (ch. 27) – Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York (21:15) : Sequel di "Mamma, ho perso l'aereo". Kevin sbaglia aereo e si ritrova a New York, ancora alle prese con i due criminali evasi di prigione

Cine 34 (ch. 34) – 7 ore per farti innamorare (film, 21:05) Giulio scopre che la fidanzata lo tradisce e si iscrive ad un corso di "rimorchio". Imparera' che l'arte della seduzione ha regole precise.

I programmi della sera in tv, 14 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Il gladiatore (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Casper (film, 21:00) Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Il diario di Bridget Jones (film, 21:00) Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant in una commedia dal successo straordinario. Le buffe vicissitudini di una nevrotica trentenne londinese alla ricerca dell'uomo ideale.