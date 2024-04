TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 28 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 28 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 28 aprile 2024: canali generalisti

Rai 3 – Report (21:30) : In questo numero: “Il pezzo di carta” di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico. A seguire, “Taxi del male” di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Marco Bova, Greta Orsi. Infine “Aggiornamento il marmo della duchessa” di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi.

(21.20) Negli anni ’40, un ragazzo cresciuto da un medico abortista si trasferisce nella casa del sidro. Conoscera’ il mondo e l’amore. Tv8 – Blacklight (film, 21:45) : Liam Neeson e Aidan Quinn in un action Sky Original. Un ex agente federale e una giornalista rischiano la vita per portare alla luce un complotto che coinvolge i vertici dell’FBI.

I programmi della sera in tv, 28 aprile 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Wonder (21:10) Auggie ha undici anni e soffre della sindrome di Treacher-Collins, che gli ha causato fra l’altro una grave deformità del cranio e del volto. Per questa ragione i genitori hanno deciso di non mandarlo alle elementari e dargli un’istruzione privata. Ma alle medie il ragazzino comincia a frequentare una scuola, dove dovrà affrontare una serie di problemi per integrarsi. Il carattere solare di Auggie e il fatto di vivere in una famiglia intelligente gli saranno di grande aiuto per riuscire nell’impresa.

(film, 21:15) La storia d’amore più famosa del cinema sullo sfondo della guerra di Secessione. Ammalio’ tutti con i tramonti di fuoco e la chiusa immortale. IRIS (ch. 22) – Prova a prendermi (film, 21:10) Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu’ grande mago della truffa nella storia degli Stati Uniti.

I programmi della sera in tv, 28 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Volver (film, 21:15) Penelope Cruz in un capolavoro di Pedro Almodovar premiato a Cannes. Un omicidio, un lutto e una persona cara che riappare riuniscono nel segno della solidarietà una famiglia di sole donne.

