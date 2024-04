TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 27 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 27 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 27 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – I migliori anni (21.30) Tra gli ospiti internazionali della quarta puntata, il cantautore americano Christopher Cross, più volte vincitore di Grammy Awards, lo scozzese Midge Ure, cantante prima dei Visage e poi degli Ultravox, l’inglese Eric Burdon, leader degli Animals e dal 1994 nella ‘Rock and Roll Hall of Fame’ e Lee John, voce e front-man degli Imagination, gruppo dance autore di successi come ‘Just an illusion’, ‘Body Talk’ e ‘Music and lights’. (DIRETTA su TvBlog)

(film, 21:20) : Roma anni ’60: Don Camillo, nominato Monsignore e Peppone senatore, rimetteranno pace tra cattolici e comunisti. Canale 5 – Amici (21:30) : In questa puntata ospiti Can Yaman per il lancio della seconda stagione di Viola come il mare, l’attore comico Francesco Cicchella e Rocco Hunt presenta il suo nuovo singolo “Musica Italiana”. (DIRETTA su TvBlog e Soundsblog)

I programmi della sera in tv, 27 aprile 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – La paura (21:35) Germania, anni ’50. Irene Wagner dirige una ditta di prodotti farmaceutici e tradisce suo marito Alberto con Enrico Stoltz. Un giorno viene avvicinata da una donna che sostiene di essere la fidanzata di Enrico e inizia a ricattarla minacciando di rivelare la sua relazione adulterina ad Alberto. In preda alla disperazione, Irene, medita il suicidio.

I programmi della sera in tv, 27 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Old Oak (film, 21:15) Nitida fotografia della realta’ contemporanea diretta da Ken Loach, presentata a Cannes. In un villaggio minerario ormai in declino cerca ospitalita’ un gruppo di rifugiati siriani

(film, 21:15) Nitida fotografia della realta’ contemporanea diretta da Ken Loach, presentata a Cannes. In un villaggio minerario ormai in declino cerca ospitalita’ un gruppo di rifugiati siriani Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Viaggio Sola (ch. 307/NOW)

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW)- Hotel Gagarin (film, 22:30) Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova in una commedia sulla magia del cinema. Cinque italiani squattrinati vengono convinti a girare un film in Armenia.