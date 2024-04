TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 25 aprile 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 25 aprile 2024: grande spazio per il 25 aprile su Rai 3 a Splendida Cornice.

TvBlog anche oggi, 25 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 25 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – Quasi Orfano (21.30) La storia di Valentino e Costanza, marito e moglie, che vivono a Milano e hanno fondato una griffe molto famosa nel campo del design. La racconta la commedia diretta da Umberto Carteni.

Rai 3 – Splendida Cornice (film, 21:20) : in occasione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia, in collegamento, Flora Monti la più giovane staffettista partigiana della Resistenza Italiana; Renzo Rubino accompagnato da La Banda di Martina Franca, Paolo Fresu, Daniele Di Buonaventura, Giovanni Sollima, Carlo Centemeri ci regaleranno una performance musicale sulle note di "Bella Ciao". E infine, spazio alla danza con la performance "Take Me With You" del Poznań Opera Ballet.

Italia 1 – Mission: Impossible – Protocollo fantasma (21:20) : L'agente Ethan Hunt e la sua squadra devono impedire lo scoppio di una guerra nucleare tra Russia e USA. Quarto film dell'adrenalinica saga.

I programmi della sera in tv, 25 aprile 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV (film, 21:10) La radio chiude l’ultima puntata – firmata da Roberto Fagiolo – della nuova stagione di “Storie della Tv”, il programma sui personaggi e sui programmi che hanno reso unica la Tv italiana, raccontata da Aldo Grasso e dai suoi testimoni.

Twentyseven (ch. 27) – Bugiardo Bugiardo : (film, 21:15) Spassosa commedia con Jim Carrey nei panni di un avvocato incline alla menzogna. Quella che e' una carta vincente sul lavoro e' pero' un difetto nella vita privata.

Cine 34 (ch. 34) – Fracchia, la belva umana : (23:25) Paolo Villaggio nel doppio ruolo dell'impiegato Giandomenico Fracchia e del suo sosia, il sanguinario criminale noto come 'belva umana'.

(film, 21:15) Spassosa commedia con Jim Carrey nei panni di un avvocato incline alla menzogna. Quella che e’ una carta vincente sul lavoro e’ pero’ un difetto nella vita privata. Cine 34 (ch. 34) – Fracchia, la belva umana : (23:25) Paolo Villaggio nel doppio ruolo dell’impiegato Giandomenico Fracchia e del suo sosia, il sanguinario criminale noto come ‘belva umana’.

I programmi della sera in tv, 25 aprile 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Pechino Express – La rotta del Dragone (21:15) L’ottava tappa e’ lunga 387 km. I viaggiatori partono dal faro di Galle, si sfidano nella prova vantaggio al villaggio di Udawalawa, per arrivare al Tappeto Rosso a Kandy

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – I limoni d'inverno (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW)- Beethoven (film, 21:00) Spassosa commedia trascinata da un irrequieto cane San Bernardo, che provochera’ epici disastri in una famiglia californiana. Ma di fronte al pericolo, tutti saranno pronti a difenderlo.