TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 23 aprile 2024

I programmi della sera in tv, 23 aprile 2024: canali generalisti

Rai 2 – Stasera tutto è possibile (21.20) Sono Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy le ospiti della quarta puntata. In puntata anche Leo Gassman, ospite dello “spazio canoro” di Belve, le incursioni delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani.

I programmi della sera in tv, 23 aprile 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – I gemelli (film, 21:15) Spassosissima commedia con l’inedita coppia A. Schwarzenegger e D. DeVito. Due gemelli separati alla nascita ma diametralmente opposti si incontrano dopo 35 anni.

I programmi della sera in tv, 23 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il ragazzo invisibile (21:15) Gabriele Salvatores dirige una storia di formazione ricca di azione e magia. Un tredicenne, bullizzato e innamorato di una coetanea, scopre di possedere il dono dell’invisibilità

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW)- The normal Heart (film, 21:00) Julia Roberts e Mark Ruffalo in una commovente produzione HBO. New York, 1981: uno scrittore e una dottoressa ingaggiano una lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul virus HIV