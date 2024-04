TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 22 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 22 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 22 aprile 2024: canali generalisti

Rai 2 – Stasera tutto è possibile (21.20) Ospiti, oltre a Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Mara Venier), anche Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia.

I programmi della sera in tv, 22 aprile 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Karen Blixen – Il sogno di una notte africana : (22.55) Biopic sull’autore di Winnie-the-Pooh: la nascita di uno dei maggiori successi letterari di sempre. Con Domhnall Gleeson e Margot Robbie.

I programmi della sera in tv, 22 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Soldado (21:15) Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di “Sicario”. Ingaggiato dall’FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.

