TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 2 maggio 2024

I programmi della sera in tv, 2 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Quello che non so di te (21:30) : la storia di Finley, una giovane violinista di talento che va in Irlanda per frequentare una scuola per un semestre. Lì incontra Beckett, un esuberante e famoso attore cinematografico, impegnato nelle riprese del suo ultimo film fantasy medievale. Tra i due, nonostante siano molto diversi, si crea una forte attrazione e una profonda sintonia, che stimola entrambi a comprendere le loro ambizioni.

La7 – Piazzapulita (21.20) Tra gli argomenti di questa puntata: La campagna elettorale per le europee che entra nel vivo.

La discesa in campo di “ Giorgia ”. Un’inchiesta sull’ aborto in Italia.

(21.20) Tra gli argomenti di questa puntata: La campagna elettorale per le che entra nel vivo. La discesa in campo di “ ”. Un’inchiesta sull’ in Italia. NOVE – Comedy Match (21:30) Lo show targato Nove all’insegna della comicità, una sfida di improvvisazione senza precedenti tra due squadre di comici

I programmi della sera in tv, 2 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Enemy (film, 21:10) Dal regista di “Dune”, Denis Villeneuve, un film tratto da un romanzo di Saramago. Film ambizioso e provocatorio, con Villeneuve ancora in bilico fra il cinema d’autore e il colossal fantascientifico

Twentyseven (ch. 27) – Saranno Famosi (film, 21:15) : Alla High School of Performing Arts di New York si svolgono le audizioni di giovani aspiranti artisti. Il talento incontra la disciplina.

(film, 21:15) : Alla High School of Performing Arts di New York si svolgono le audizioni di giovani aspiranti artisti. Il talento incontra la disciplina. La 5 (ch. 31) – A un miglio da te (21:10) : Dopo la morte del suo migliore amico in un incidente, un giovane scopre che l’unico modo per elaborare la tragedia che ha vissuto, è dedicarsi alla corsa.

I programmi della sera in tv, 2 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – I tre moschettieri (film, 21:15) Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Inception (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Come ti rovino le vacanze