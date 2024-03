TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 10 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 10 marzo 2024: su Rai Movie, in attesa della notte degli Oscar, si tifa per Garrone.

TvBlog anche oggi, 10 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 10 marzo 2024: canali generalisti

Rai 3 – Indovina chi viene a cena

Italia 1 – Biancaneve e il cacciatore (21:25): Due candidature ai Premi Oscar, per questo adattamento in chiave dark fantasy della nota fiaba dei fratelli Grimm, con Charlize Theron e Kristen Stewart..

La7 – TgLa7 Maratona Mentana – (22:40): Enrico Mentana conduce uno speciale TG sulle Elezioni Regionali in Abruzzo.

I programmi della sera in tv, 10 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Omaggio a Matteo Garrone : Alle 21:10 “Pinocchio” del 2019: Garrone rivisita il capolavoro per l’infanzia di Collodi, filtrandolo attraverso il suo personale stile cinematografico. Tra gli interpreti non manca un altro grande autore e attore, che prese l’Oscar nel 1999: Roberto Benigni, che nel suo film del 2002 era Pinocchio, mentre qui, invece, interpreta Geppetto.

Alle 23.15 con “Dogman” del 2018. Nei paraggi di Napoli, Marcello si occupa di lavare e pettinare cani e, per arrotondare, fa lo spacciatore. La sua amicizia con Simone, piccolo e violento criminale del posto, porterà a un crescendo di cupa violenza.

I programmi della sera in tv, 10 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Sergio Leone (ch. 303/NOW) – C’era una volta in America (21:15) Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert de Niro sulle note di Ennio Morricone. L’ascesa e il declino di due gangster divisi dall’amore per la stessa donna.

(21:15) Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert de Niro sulle note di Ennio Morricone. L’ascesa e il declino di due gangster divisi dall’amore per la stessa donna. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Anastasia (film, 21:00) Emily Carey nella rilettura della storia di Anastasia Romanov. Russia 1918: la principessa fugge dai rivoluzionari grazie a un portale magico, ritrovandosi nell’America degli anni ’80.