TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 1 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 1 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 1 marzo 2024: canali generalisti

Rai 3 – Un giorno in pretura

Italia 1 – Dune

NOVE – Fratelli di Crozza

I programmi della sera in tv, 1 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Rush (film, 21:10): Ambientato negli anni Settanta nel mondo della Formula Uno, è la storia di due piloti rivali che si contendono il titolo di campione del mondo, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. La sfida riflette anche due diversi modi di intendere le gare e la vita.

I programmi della sera in tv, 1 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Bullitt (film, 21:15) Oscar al montaggio per il poliziesco di Peter Yates con un magistrale Steve McQueen. Il tenente Fank Bullitt viene incaricato della protezione di un pentito, ma non sarà un’impresa facile.

