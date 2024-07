TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 9 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 9 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 9 luglio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Sissi – La giovane imperatrice (film, ore 21.20) Sposata all’Imperatore d’Austria e in rotta con la suocera, Sissi se ne torna in Baviera. Il Kaiser le corre dietro e fanno la pace, intanto la bella Imperatrice fa star buoni anche i rivoltosi ungheresi.

I programmi della sera in tv, 9 luglio 2024: canali tematici

La5 (ch. 30) – Buongiorno papà (film, ore 21:10) : Un giovane donnaiolo impenitente scopre di avere una figlia adolescente. La paternita’ sconvolgera’ la sua vita. Con Raoul Bova e Marco Giallini.

I programmi della sera in tv, 9 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – La figlia del prigioniero (film, 21:15) Commovente storia di redenzione di un uomo che lotta per ritrovarsi con i suoi familiari e proteggerli da un passato violento.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Remake del teen movie con Lindsay Lohan e Rachel McAdams. Dopo aver vissuto in Kenya, la sedicenne Candy ritorna negli Stati Uniti per frequentare il liceo. Nel cast Jon Hamm e Tina Fey. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Le ragazze di Wall Street (film, ore 23:00) Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan.