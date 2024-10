TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 21 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, lunedì 21 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 21 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Mike (miniserie, ore 21.30) All’apice del successo di Rischiatutto, Mike Bongiorno si racconta in un’intervista, partendo dal crollo di Wall Street nel 1929, il trasferimento a Torino e la guerra. Deportato dai nazisti, sfugge più volte alla fucilazione e torna a New York.

(ore 21.20) Corrado Augias e i suoi ospiti affrontano temi storici, culturali, politici ed economici, analizzandone i riflessi su attualita’ e futuro attraverso punti di vista che stimolano il pensiero critico. Tv8 – GialappaShow (ore 21.30) Quarta stagione dello show della Gialappa’s Band, tra battute esilaranti, commenti taglienti sui programmi tv e ospiti imperdibili in uno spettacolo ricco di umorismo e originalità.

I programmi della sera in tv, 21 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Il buono, il brutto, il cattivo (film, ore 21:10) Mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini della legalità: Tuco “il brutto”, Joe “il buono” e Sentenza “il cattivo”. Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d’oro nascosta al sicuro dal temibile Bill Carson dentro una tomba. Per uno scherzo del destino, però, è il buono a scoprire quale sia il nome scritto sulla tomba e il brutto a individuarne l’ubicazione. Musiche di Ennio Morricone.

I programmi della sera in tv, 21 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – I tre moschettieri – Milady (ore 21:15) Secondo adattamento del romanzo di Dumas con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Alla ricerca della sua amata Constance, D’Artagnan si imbatte nella seducente Milady de Winter.

